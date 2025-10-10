SynBiotic SE: Gewinnwarnung 2025 – Prognosen drastisch gesenkt!
SYNBIOTIC SE muss ihre Umsatzprognosen für 2025 drastisch senken. Politische Änderungen und Marktunsicherheiten im MedCan-Segment führen zu einem deutlichen Rückgang der erwarteten Einnahmen.
Foto: adobe.stock.com
- SYNBIOTIC SE passt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und gibt eine Gewinnwarnung heraus.
- Ursprünglich wurde ein Umsatz von rund 30 Mio. EUR und ein Gewinn von etwa 1,7 Mio. EUR erwartet, basierend auf starken Umsätzen im MedCan-Segment.
- Im zweiten Quartal 2025 sind die Umsätze im MedCan-Segment jedoch um etwa 50 % im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen.
- Gründe für den Umsatzrückgang sind ein Politikwechsel im Zusammenhang mit dem Medizinal-Cannabisgesetz und Marktverwerfungen wie Unsicherheiten im Onlinevertrieb und Marktübersättigung.
- Die aktualisierte Prognose geht von einem Konzernumsatz von nur rund 17 Mio. EUR und einem Konzernverlust von etwa 1,5 Mio. EUR für 2025 aus.
- SYNBIOTIC SE arbeitet an Maßnahmen zur Stabilisierung der Ertragslage und Anpassung der Kostenstruktur an die veränderten Marktbedingungen.
Der Kurs von SynBiotic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,76 % im
Minus.
-7,36 %
-6,31 %
-2,85 %
-3,66 %
-51,10 %
-77,61 %
+158,30 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte