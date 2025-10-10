    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aufwärtsdrang erlahmt etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nach Rekordhoch im Minus bei 24.589 Punkten.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls leicht gefallen.
    • Rüstungsaktien und Energiekontor stark unter Druck.
    Aufwärtsdrang erlahmt etwas
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag hat es am Freitag für den Dax nicht mehr für eine weitere Höchstmarke gereicht. Gegen Mittag lag der deutsche Aktienindex moderat im Minus bei 24.589 Punkten.

    Bei 24.711 Zählern hatte der Dax am Donnerstag ein historisches Hoch erreicht. Die runde Marke von 25.000 Zählern liegt in unmittelbarer Reichweite. Seit Jahresbeginn ist das Börsenbarometer um 23,5 Prozent gestiegen.

    Die Dax-Unternehmen profitierten von einem stabilen globalen Wachstum, einer guten Positionierung in Wachstumsfeldern, einer günstigen Finanzierung, fiskalischen Impulsen, soliden Aussichten für die Gewinne und einer vertretbaren Bewertung, schrieb Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege der Dekabank. Die Dax-Rekorde zeigten, dass in Zeiten staatlicher Verschuldung der Aufbau und Werterhalt realer Vermögen unverzichtbar sei.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 0,9 Prozent auf 30.652 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Minus.

    Kursgewinne nahmen Investoren in der Rüstungsbranche mit, Hensoldt verloren 5 Prozent und Renk gut 4 Prozent. Rheinmetall fielen um 2,4 Prozent. Sie konnten auch nicht von der Aussicht auf einen Großauftrag profitieren. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Flugabwehrpanzer vom Typ Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen.

    Bei den Nebenwerten brachen die Papiere von Energiekontor um fast ein Fünftel ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt.

    Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag gaben um ein Prozent nach, belastet von einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS.

    Bei den zuletzt stark gestiegenen Aktien von Salzgitter nahmen Anleger Kursgewinne mit. Die Papiere verloren gut drei Prozent./bek/men

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,50 % und einem Kurs von 39,55 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -10,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 552,80 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +197,71 %/+291,86 % bedeutet.




