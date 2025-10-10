    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Qualcomm vorbörslich schwach - China überprüft Zukauf

    • Qualcomm-Aktien fallen um 2,1 Prozent auf 162,17 USD
    • Chinesische Behörde untersucht Übernahme von Autotalks
    • Mögliche Kartellrechtsverstöße könnten Aktien belasten
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine kartellrechtliche Untersuchung in China hat den Aktienkurs von Qualcomm am Freitag vorbörslich etwas unter Druck gesetzt. Mit einem Minus von zuletzt noch 2,1 Prozent auf 162,17 US-Dollar droht den Titeln des Halbleiterkonzerns ein Dreiwochentief.

    Die chinesische Marktaufsichtsbehörde hat eine Untersuchung der Übernahme von Autotalks durch Qualcomm eingeleitet. Qualcomm hatte die Übernahme im Juni angekündigt. Laut der Erklärung wird die Behörde prüfen, ob die Übernahme durch Qualcomm gegen das chinesische Kartellrecht verstößt./gl/stk

    Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 139,6 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qualcomm Aktie um -0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qualcomm bezifferte sich zuletzt auf 150,00 Mrd..

    Qualcomm zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.




