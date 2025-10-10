DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 70 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes schraubte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas nach oben. Bei Danone laufe es gut, der Lebensmittelkonzern verfüge über etliche Wachstumsmöglichkeiten. Sorgen mache ihm aber, dass das Wachstum bei Proteinprodukten und im chinesischen Babynahrungsgeschäft den Höhepunkt erreicht habe, beziehungsweise binnen 6 Monaten erreichen werde. Auch mit Blick auf das US-Geschäft könnte der Aktienkurs etwas zurückkommen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 75,76EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
