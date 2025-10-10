DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Entscheidend für die Sinnhaftigkeit der Übernahme der Deutschlandtochter von Mobilezone seien eine Marktkonsolidierung und das aus der Transaktion resultierende Umsatzpotenzial durch höherwertige Produkte und Dienstleistungen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies aber darauf, dass der Mobilfunkanbieter den Zukauf als zunächst margenverwässernd bezeichnet habe./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 27,14EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



