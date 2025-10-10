    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.10.25
    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+0,43 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+2,36 %), NASDAQ 100 (-0,13 %), Commerzbank AG (-0,25 %), TOPIX Index (Preisindex) ().

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Gold BY0LS1 Long 23,70 801,59 Tsd.
    Silber HT8RPZ Long 9,63 781,93 Tsd.
    BMW - Bayerische Motoren Werke AG UJ845N Long 11,40 106,40 Tsd.
    DAX Performance DY4X0P Short 63,20 92,42 Tsd.
    Gold VH5JHE Long 64,45 92,03 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PZ07UV Long 5,44 692,15 Tsd.
    Silber SY70LA Long 3,42 27,06 Tsd.
    NASDAQ 100 PG2KYK Long 39,88 25,64 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices SJ00K4 Long 2,74 22,20 Tsd.
    Microsoft Corp. PZ19RJ Long 6,38 21,24 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Commerzbank AG
    Classic
    		DK1CBV 230,45 Tsd.
    TOPIX Index (Preisindex)
    Bonus Garantie
    		PD99PV 116,01 Tsd.
    Infineon Technologies AG
    Classic
    		DY7XKP 106,20 Tsd.
    NFS A+E Low Vola STRATEGIE Köln Index
    Classic
    		VU9V0L 77,81 Tsd.
    Siemens Energy
    Sonstige
    		DK1F34 75,42 Tsd.



