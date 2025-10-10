Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.10.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+0,43 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+2,36 %), NASDAQ 100 (-0,13 %), Commerzbank AG (-0,25 %), TOPIX Index (Preisindex) ().
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|BY0LS1
|Long
|23,70
|801,59 Tsd.
|Silber
|HT8RPZ
|Long
|9,63
|781,93 Tsd.
|BMW - Bayerische Motoren Werke AG
|UJ845N
|Long
|11,40
|106,40 Tsd.
|DAX Performance
|DY4X0P
|Short
|63,20
|92,42 Tsd.
|Gold
|VH5JHE
|Long
|64,45
|92,03 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PZ07UV
|Long
|5,44
|692,15 Tsd.
|Silber
|SY70LA
|Long
|3,42
|27,06 Tsd.
|NASDAQ 100
|PG2KYK
|Long
|39,88
|25,64 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|SJ00K4
|Long
|2,74
|22,20 Tsd.
|Microsoft Corp.
|PZ19RJ
|Long
|6,38
|21,24 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Commerzbank AG
|
Classic
|DK1CBV
|230,45 Tsd.
|TOPIX Index (Preisindex)
|
Bonus Garantie
|PD99PV
|116,01 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DY7XKP
|106,20 Tsd.
|NFS A+E Low Vola STRATEGIE Köln Index
|
Classic
|VU9V0L
|77,81 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|DK1F34
|75,42 Tsd.
