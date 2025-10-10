    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRHI Magnesita AktievorwärtsNachrichten zu RHI Magnesita

    Krisen und Konflikte erfordern international gerechte Lösungen / Rodenstock

    "Nachdenken über Gerechtigkeit heute wichtiger denn je"

    München (ots) - In der neuen Publikation des Roman Herzog Instituts (RHI)
    beleuchtet die Politikwissenschafterin Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig die
    Konfliktlinien globaler Gerechtigkeitsdebatten. Diese macht sie an den Bereichen
    Sicherheitspolitik, Migration und Klimaschutz fest.

    Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI, erläutert: "Das Ringen
    um Gerechtigkeit gleicht einer Gratwanderung: Denn was gerecht und fair ist,
    gilt nicht absolut, sondern muss für jede Situation und jedes Thema neu
    definiert werden. Das Nachdenken über Gerechtigkeit scheint heute daher
    wichtiger denn je."

    Mit Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen nationalen Interessen und
    internationalen Gerechtigkeitsdebatten führt Rodenstock aus: "Zwar existieren
    Regeln - wie Menschenrechte, Völkerrecht oder internationales Strafrecht - doch
    es fehlen wirksame Mittel, diese Bestimmungen auch durchzusetzen."

    Die Publikation wurde auf der "Roman Herzog Lecture" vorgestellt, einem neuen
    Veranstaltungsformat des RHI.

    Das Roman Herzog Institut

    Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und
    Zukunft auseinander.

    Die RHI-Publikation " Gerechtigkeit als globale Aufgabe: Nachdenken über eine
    immerwährende Herausforderung" finden Sie hier zum Download (https://www.romanhe
    rzoginstitut.de/fileadmin/user_upload/RHI_Position_24_online.pdf) .

