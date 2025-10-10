Krisen und Konflikte erfordern international gerechte Lösungen / Rodenstock
"Nachdenken über Gerechtigkeit heute wichtiger denn je"
München (ots) - In der neuen Publikation des Roman Herzog Instituts (RHI)
beleuchtet die Politikwissenschafterin Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig die
Konfliktlinien globaler Gerechtigkeitsdebatten. Diese macht sie an den Bereichen
Sicherheitspolitik, Migration und Klimaschutz fest.
Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI, erläutert: "Das Ringen
um Gerechtigkeit gleicht einer Gratwanderung: Denn was gerecht und fair ist,
gilt nicht absolut, sondern muss für jede Situation und jedes Thema neu
definiert werden. Das Nachdenken über Gerechtigkeit scheint heute daher
wichtiger denn je."
Mit Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen nationalen Interessen und
internationalen Gerechtigkeitsdebatten führt Rodenstock aus: "Zwar existieren
Regeln - wie Menschenrechte, Völkerrecht oder internationales Strafrecht - doch
es fehlen wirksame Mittel, diese Bestimmungen auch durchzusetzen."
Die Publikation wurde auf der "Roman Herzog Lecture" vorgestellt, einem neuen
Veranstaltungsformat des RHI.
Das Roman Herzog Institut
Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und
Zukunft auseinander.
Die RHI-Publikation " Gerechtigkeit als globale Aufgabe: Nachdenken über eine
immerwährende Herausforderung" finden Sie hier zum Download (https://www.romanhe
rzoginstitut.de/fileadmin/user_upload/RHI_Position_24_online.pdf) .
Pressekontakt:
Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@ibw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6134981
OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.
