"Nachdenken über Gerechtigkeit heute wichtiger denn je"

München (ots) - In der neuen Publikation des Roman Herzog Instituts (RHI)

beleuchtet die Politikwissenschafterin Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig die

Konfliktlinien globaler Gerechtigkeitsdebatten. Diese macht sie an den Bereichen

Sicherheitspolitik, Migration und Klimaschutz fest.



Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI, erläutert: "Das Ringen

um Gerechtigkeit gleicht einer Gratwanderung: Denn was gerecht und fair ist,

gilt nicht absolut, sondern muss für jede Situation und jedes Thema neu

definiert werden. Das Nachdenken über Gerechtigkeit scheint heute daher

wichtiger denn je."





Mit Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen nationalen Interessen und

internationalen Gerechtigkeitsdebatten führt Rodenstock aus: "Zwar existieren

Regeln - wie Menschenrechte, Völkerrecht oder internationales Strafrecht - doch

es fehlen wirksame Mittel, diese Bestimmungen auch durchzusetzen."



Die Publikation wurde auf der "Roman Herzog Lecture" vorgestellt, einem neuen

Veranstaltungsformat des RHI.



Das Roman Herzog Institut



Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und

Zukunft auseinander.



Die RHI-Publikation " Gerechtigkeit als globale Aufgabe: Nachdenken über eine

immerwährende Herausforderung" finden Sie hier zum Download (https://www.romanhe

rzoginstitut.de/fileadmin/user_upload/RHI_Position_24_online.pdf) .



