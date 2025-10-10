    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Aussagen bei einer Medien- und Analystenveranstaltung am Standort Villach hätten seine Einschätzung bestätigt, dass der Chiphersteller bei Leistungshalbleitern der Konkurrenz einschließlich der aus China weit voraus sei, schrieb Johannes Schaller in eine am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem habe ihn positiv überrascht, wie weit das Quantencomputing-Geschäft des Unternehmens bereits fortgeschritten sei. Im neuen Geschäftsjahr rechne er mit einem weiteren Wachstum, wobei dieses wohl auch wegen negativer Währungseffekte abnehmen werde. Die zyklische Talsohle liege hinter dem Unternehmen./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 32,97EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Johannes Schaller
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


