    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach der Ausblickssenkung im August hätten die schwachen Zahlen des Zuckerkonzerns keine größeren Überraschungen mehr enthalten, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 9,935EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: Südzucker
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


