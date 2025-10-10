Deutlicher Kurssprung bei der Amcor Aktie - 10.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amcor Aktie. Mit einer Performance von +4,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Amcor bietet flexible und starre Verpackungen für diverse Industrien an und ist weltweit führend. Hauptkonkurrenten sind Berry Global und Sealed Air. Das Unternehmen punktet mit nachhaltigen Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amcor Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,50 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Amcor Aktie damit um +0,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amcor auf -21,71 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Amcor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,71 % 1 Monat +1,14 % 3 Monate -15,50 % 1 Jahr -30,00 %

Informationen zur Amcor Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amcor Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,47 Mrd.EUR wert.

Amcor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amcor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amcor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.