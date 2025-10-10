    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmcor AktievorwärtsNachrichten zu Amcor

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Amcor Aktie - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die Amcor Aktie, bisher, um +4,11 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amcor Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Amcor Aktie - 10.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Amcor bietet flexible und starre Verpackungen für diverse Industrien an und ist weltweit führend. Hauptkonkurrenten sind Berry Global und Sealed Air. Das Unternehmen punktet mit nachhaltigen Lösungen.

    Amcor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amcor Aktie. Mit einer Performance von +4,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.260,00€
    Basispreis
    4,45
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amcor Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,50 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Amcor Aktie damit um +0,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amcor auf -21,71 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    Amcor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,71 %
    1 Monat +1,14 %
    3 Monate -15,50 %
    1 Jahr -30,00 %

    Informationen zur Amcor Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Amcor Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,47 Mrd.EUR wert.

    Amcor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amcor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amcor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amcor

    +4,11 %
    +1,05 %
    -1,53 %
    -17,16 %
    -31,09 %
    -25,82 %
    ISIN:JE00BJ1F3079WKN:A2PKFL



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Amcor Aktie - 10.10.2025 Am 10.10.2025 ist die Amcor Aktie, bisher, um +4,11 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amcor Aktie.