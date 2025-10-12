Warum Erneuerbare-Energie-Aktien trotz Trump wieder im Kommen sind

So hat der RENIXX, der Renewable Energy Industrial Index, innerhalb von drei Monaten mehr als 30 Prozent hinzugewonnen. Zum Vergleich: Innerhalb von drei Jahren verlor der Index für Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien rund 25 Prozent an Wert.

Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien erleben derzeit eine starke Erholung. Nach zwei Jahren mit negativen Kursentwicklungen und zahlreichen Verkäufen, durch die der Sektor in Mitleidenschaft gezogen wurde, kehren nun wieder Investoren zurück.

Laut Reuters zeigen Daten des Analysehauses Lipper, dass alternative Energiefonds im Juni nach 25 Monaten mit Abflüssen von insgesamt rund 24 Milliarden US-Dollar erstmals wieder einen kleinen Nettozufluss verzeichneten. Im Juli zogen Anleger erneut Geld ab, bevor im August wieder deutliche Zuflüsse flossen, die im September fast 800 Millionen US-Dollar erreichten – der höchste Wert seit April 2022.

Marktdaten von Morningstar, die vierteljährlich erfasst werden, zeigen ebenfalls, dass die jüngsten Abflüsse aus dem Bereich saubere Energie/Technologie auf den niedrigsten Stand seit dem letzten verzeichneten Zufluss im zweiten Quartal 2023 gesunken sind.

Ein weiteres Beispiel für den aktuellen Aufschwung im Bereich der Erneuerbaren ist der US-Solaranbieter: First Solar. Dessen Aktie legte innerhalb von sechs Monaten an der Nasdaq um fast 92 Prozent zu (Stand: 09.10). Besonders aber auch europäische Werte erholten sich zuletzt: So gewann die SSE-Aktie seit Jahresbeginn fast 17 Prozent hinzu, und das portugiesische Unternehmen EDP Renováveis stieg im selben Zeitraum um fast 28 Prozent. Und der spanische Stromerzeuger Iberdrola immerhin 22 Prozent.

Die steigende Nachfrage nach Strom für neue Technologien, wie künstliche Intelligenz, und der Ausbau von Datenzentren fördern das Wachstum der Branche. Damit hängt der Sektor nicht mehr nur von staatichen Subventionen ab, sondern wird zunehmend von der Marktnachfrage bestimmt. Experten rechnen damit, dass die Stromnachfrage in den USA bis 2030 um 450 Gigawatt steigen wird. Erneuerbare Energien stellen dabei eine praktikable Lösung, um diesen Bedarf zu decken.

"In zwei bis drei Jahren benötigen Rechenzentren Strom. Die Unternehmen werden so viele erneuerbare Energien hinzufügen, wie sie können. Das ist nicht nur die günstigste, sondern auch die am schnellsten realisierbare Stromquelle", erklärte Roman Boner, Portfoliomanager bei Robeco, gegenüber Reuters.

Erstmals wurde mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus Kohle erzeugt

Im ersten Halbjahr 2025 wurde weltweit erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt als aus Kohle. Laut einer Studie der Denkfabrik Ember stieg die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen um fast acht Prozent auf 5.072 Terawattstunden, während die Kohleverstromung um ein Prozent auf 4.896 Terawattstunden sank. Der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Strommix stieg dadurch auf 34,3 Prozent, während der Anteil von Kohle auf 33,1 Prozent fiel.

Besonders die Solarenergie trug wesentlich zu diesem Wachstum bei. China spielte dabei eine führende Rolle und war für mehr als die Hälfte des globalen Solarwachstums verantwortlich. Auch die Windenergie entwickelte sich positiv, sodass die erneuerbaren Energien nun schnell genug wachsen, um die steigende weltweite Stromnachfrage zu decken. Diese Entwicklung zeigt, dass erneuerbare Energien in den kommenden Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle spielen werden.

Dieser Wendepunkt auf dem Energiemarkt zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen wie Kohle ihren Höhepunkt überschritten hat und der Umstieg auf saubere Energie weiter voranschreitet. Für Unternehmen und Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien bieten sich daher weiterhin große Chancen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



