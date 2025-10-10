In dieser DAX-Aktie steckt ein echter Quanten-Computing-Geheimtipp

So ist der DAX-Konzern der einzige industrielle Anbieter von Trapped-Ion-Technologien, einer Schlüsselinnovation im Quantencomputing. Das Unternehmen hat seit 2017 in diese Technologie investiert und arbeitet eng mit führenden Unternehmen wie Quantinium und IonQ zusammen. In Zukunft könnte diese Technologie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung skalierbarer Quantenprozessoren spielen.

Infineon Technologies setzt sich zunehmend als Vorreiter in zukunftsträchtigen Technologiebereichen wie der Quantencomputing-Entwicklung und der Halbleiterproduktion für künstliche Intelligenz (KI) und humanoide Roboter durch.

Erste Erfolge, wie die Erreichung von mehr als 50 hochpräzisen Qubits mit Fehlerquoten unter 0,1 Prozent wurden bereits erzielt. Das berichten die Analysten von Bank of America in einer neuen Analyse der Aktie. Infineon fokussiert sich auf den Trapped-Ion-Ansatz, während andere Unternehmen wie Google und IBM auf supraleitende Qubits setzen.

Das Unternehmen ist auch in der Post-Quantum-Kryptografie aktiv und hat bereits den ersten Sicherheitscontroller mit global anerkannten Sicherheitsstandards entwickelt. Dies könnte Infineon helfen, sich gegen die wachsenden Bedrohungen durch Quantencomputer zu positionieren.

Ein weiterer strategischer Vorteil von Infineon liegt in seiner Marktführerschaft im Bereich der Leistungshalbleiter, so die Analysten weiter. Insbesondere im wachsenden Segment von GaN (Galliumnitrid) und der damit verbundenen 300mm Wafer-Technologie. Mit seiner modernen Fertigungsstätte in Villach plant Infineon, die Produktion dieser leistungsstarken Bauteile weiter auszubauen und so von der zunehmenden Nachfrage in Bereichen wie Robotik und KI zu profitieren.

Für die BofA-Analysten bleibt Infineon ein Top-Pick im Halbleitersegment. Ihr Kursziel liegt mit 38 Euro rund 15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





