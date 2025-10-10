Mittelstand startet leicht verschnupft in den Herbst

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW-ifo-Geschäftsklima im September zum zweiten Mal in Folge gesunken

- Politik der USA sorgt für Stimmungsschwankungen

- Unsicherheit über den fiskalpolitischen Impuls dämpft konjunkturelle

Hoffnungen



Das Geschäftsklima im Mittelstand hat sich im September zum zweiten Mal in Folge

verschlechtert. Es sank um 2,9 Punkte auf minus 16,1 Zähler. Bei den

Großunternehmen war der Rückgang mit minus 0,5 Punkten geringer. Damit kommt der

noch zu Jahresbeginn beobachtete Stimmungsaufschwung ins Stocken.





Dies sind die Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. KfW Research wertet

dafür gesondert die Umfrage zum ifo Geschäftsklima des ifo Instituts aus und

differenziert dabei nach Größenklassen der Unternehmen.



Im September setzt sich das heterogene Bild aus dem Vormonat fort: Im

Verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel sind leichte Verbesserungen der

Indizes zu beobachten. Im Baugewerbe bleibt die Situation stabil. Im Großhandel

und bei den Dienstleistern ist hingegen eine deutliche Verschlechterung

festzustellen. Diese Stimmungsschwankungen sind insofern überraschend, als sich

mit dem gesicherten Zollabkommen zwischen der EU und den USA die

Exporterwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen insgesamt deutlich

verbessert haben. Die aktuellen Schwankungen spiegeln offenbar die anhaltenden

Unsicherheiten wider, die vor allem durch die US-Politik verursacht werden.



Bei den Großunternehmen sank das Geschäftsklima erstmals in diesem Jahr. Diese

Entwicklung ist auf eine Verschlechterung der Geschäftserwartungen

zurückzuführen, die um 3,0 Punkte fielen. Im Gegensatz dazu verbesserte sich die

Beurteilung der aktuellen Lage um 1,8 Zähler.



"Die anfänglichen Hoffnungen der Unternehmen in die neue Regierung scheinen

allmählich nachzulassen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt von KfW

Research. "Über das Timing und die Größe des Fiskalimpulses herrscht weiterhin

Unsicherheit. Wichtig ist, dass Maßnahmen zur Belebung des Wachstums zeitnah

umgesetzt werden."



Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)



Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,

Tel. +49 69 7431 2038

E-Mail: mailto:sybille.bauernfeind@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6134992

OTS: KfW







