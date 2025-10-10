KfW Research
Mittelstand startet leicht verschnupft in den Herbst
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW-ifo-Geschäftsklima im September zum zweiten Mal in Folge gesunken
- Politik der USA sorgt für Stimmungsschwankungen
- Unsicherheit über den fiskalpolitischen Impuls dämpft konjunkturelle
Hoffnungen
Das Geschäftsklima im Mittelstand hat sich im September zum zweiten Mal in Folge
verschlechtert. Es sank um 2,9 Punkte auf minus 16,1 Zähler. Bei den
Großunternehmen war der Rückgang mit minus 0,5 Punkten geringer. Damit kommt der
noch zu Jahresbeginn beobachtete Stimmungsaufschwung ins Stocken.
Dies sind die Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. KfW Research wertet
dafür gesondert die Umfrage zum ifo Geschäftsklima des ifo Instituts aus und
differenziert dabei nach Größenklassen der Unternehmen.
Im September setzt sich das heterogene Bild aus dem Vormonat fort: Im
Verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel sind leichte Verbesserungen der
Indizes zu beobachten. Im Baugewerbe bleibt die Situation stabil. Im Großhandel
und bei den Dienstleistern ist hingegen eine deutliche Verschlechterung
festzustellen. Diese Stimmungsschwankungen sind insofern überraschend, als sich
mit dem gesicherten Zollabkommen zwischen der EU und den USA die
Exporterwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen insgesamt deutlich
verbessert haben. Die aktuellen Schwankungen spiegeln offenbar die anhaltenden
Unsicherheiten wider, die vor allem durch die US-Politik verursacht werden.
Bei den Großunternehmen sank das Geschäftsklima erstmals in diesem Jahr. Diese
Entwicklung ist auf eine Verschlechterung der Geschäftserwartungen
zurückzuführen, die um 3,0 Punkte fielen. Im Gegensatz dazu verbesserte sich die
Beurteilung der aktuellen Lage um 1,8 Zähler.
"Die anfänglichen Hoffnungen der Unternehmen in die neue Regierung scheinen
allmählich nachzulassen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt von KfW
Research. "Über das Timing und die Größe des Fiskalimpulses herrscht weiterhin
Unsicherheit. Wichtig ist, dass Maßnahmen zur Belebung des Wachstums zeitnah
umgesetzt werden."
Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
er/?redirect=80065)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,
Tel. +49 69 7431 2038
E-Mail: mailto:sybille.bauernfeind@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6134992
OTS: KfW
