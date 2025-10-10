    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mittelstand startet leicht verschnupft in den Herbst

    Frankfurt am Main (ots) -

    - KfW-ifo-Geschäftsklima im September zum zweiten Mal in Folge gesunken
    - Politik der USA sorgt für Stimmungsschwankungen
    - Unsicherheit über den fiskalpolitischen Impuls dämpft konjunkturelle
    Hoffnungen

    Das Geschäftsklima im Mittelstand hat sich im September zum zweiten Mal in Folge
    verschlechtert. Es sank um 2,9 Punkte auf minus 16,1 Zähler. Bei den
    Großunternehmen war der Rückgang mit minus 0,5 Punkten geringer. Damit kommt der
    noch zu Jahresbeginn beobachtete Stimmungsaufschwung ins Stocken.

    Dies sind die Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. KfW Research wertet
    dafür gesondert die Umfrage zum ifo Geschäftsklima des ifo Instituts aus und
    differenziert dabei nach Größenklassen der Unternehmen.

    Im September setzt sich das heterogene Bild aus dem Vormonat fort: Im
    Verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel sind leichte Verbesserungen der
    Indizes zu beobachten. Im Baugewerbe bleibt die Situation stabil. Im Großhandel
    und bei den Dienstleistern ist hingegen eine deutliche Verschlechterung
    festzustellen. Diese Stimmungsschwankungen sind insofern überraschend, als sich
    mit dem gesicherten Zollabkommen zwischen der EU und den USA die
    Exporterwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen insgesamt deutlich
    verbessert haben. Die aktuellen Schwankungen spiegeln offenbar die anhaltenden
    Unsicherheiten wider, die vor allem durch die US-Politik verursacht werden.

    Bei den Großunternehmen sank das Geschäftsklima erstmals in diesem Jahr. Diese
    Entwicklung ist auf eine Verschlechterung der Geschäftserwartungen
    zurückzuführen, die um 3,0 Punkte fielen. Im Gegensatz dazu verbesserte sich die
    Beurteilung der aktuellen Lage um 1,8 Zähler.

    "Die anfänglichen Hoffnungen der Unternehmen in die neue Regierung scheinen
    allmählich nachzulassen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt von KfW
    Research. "Über das Timing und die Größe des Fiskalimpulses herrscht weiterhin
    Unsicherheit. Wichtig ist, dass Maßnahmen zur Belebung des Wachstums zeitnah
    umgesetzt werden."

    Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
    KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
    e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
    er/?redirect=80065)

    Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
    Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
    ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
    ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
    emitteilung.na.na.journalisten.na)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,
    Tel. +49 69 7431 2038
    E-Mail: mailto:sybille.bauernfeind@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

