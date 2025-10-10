    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.10.2025 bis 17.10.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 13.10.2025

    - (Nr. 371) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2025
    - (Nr. 372) Großhandelspreise, September 2025
    - (Nr. 373) Insolvenzen, Juli 2025 + Schnellindikator September 2025

    Dienstag, 14.10.2025

    - (Nr. 374) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2025
    - (Nr. 375) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2025
    - (Nr. 42) Zahl der Woche zur Frankfurter Buchmesse (15.-19.10.): Buchhandel:
    Einzelhandelsunternehmen und Auszubildende, Jahre 2023/2024

    Mittwoch, 15.10.2025

    - (Nr. 376) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.
    Quartal 2025
    - (Nr. 377) Todesursachen, Jahr 2024

    Donnerstag, 16.10.2025

    - (Nr. N056) Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für
    angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr
    2024/September 2025

    Freitag, 17.10.2025

    - (Nr. 378) Baugenehmigungen, August 2025
    - (Nr. 379) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6134997
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
