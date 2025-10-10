Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.10.2025 bis 17.10.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 13.10.2025



- (Nr. 371) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2025

- (Nr. 372) Großhandelspreise, September 2025

- (Nr. 373) Insolvenzen, Juli 2025 + Schnellindikator September 2025





Dienstag, 14.10.2025



- (Nr. 374) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2025

- (Nr. 375) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2025

- (Nr. 42) Zahl der Woche zur Frankfurter Buchmesse (15.-19.10.): Buchhandel:

Einzelhandelsunternehmen und Auszubildende, Jahre 2023/2024



Mittwoch, 15.10.2025



- (Nr. 376) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.

Quartal 2025

- (Nr. 377) Todesursachen, Jahr 2024



Donnerstag, 16.10.2025



- (Nr. N056) Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für

angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr

2024/September 2025



Freitag, 17.10.2025



- (Nr. 378) Baugenehmigungen, August 2025

- (Nr. 379) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:



DESTATIS | Statistisches Bundesamt



Gustav-Stresemann-Ring 11



65189 Wiesbaden



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6134997

OTS: Statistisches Bundesamt







