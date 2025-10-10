Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.10.2025 bis 17.10.2025
Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 13.10.2025
- (Nr. 371) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2025
- (Nr. 372) Großhandelspreise, September 2025
- (Nr. 373) Insolvenzen, Juli 2025 + Schnellindikator September 2025
(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 13.10.2025
- (Nr. 371) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2025
- (Nr. 372) Großhandelspreise, September 2025
- (Nr. 373) Insolvenzen, Juli 2025 + Schnellindikator September 2025
Dienstag, 14.10.2025
- (Nr. 374) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2025
- (Nr. 375) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2025
- (Nr. 42) Zahl der Woche zur Frankfurter Buchmesse (15.-19.10.): Buchhandel:
Einzelhandelsunternehmen und Auszubildende, Jahre 2023/2024
Mittwoch, 15.10.2025
- (Nr. 376) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.
Quartal 2025
- (Nr. 377) Todesursachen, Jahr 2024
Donnerstag, 16.10.2025
- (Nr. N056) Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für
angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr
2024/September 2025
Freitag, 17.10.2025
- (Nr. 378) Baugenehmigungen, August 2025
- (Nr. 379) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6134997
OTS: Statistisches Bundesamt
- (Nr. 374) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2025
- (Nr. 375) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2025
- (Nr. 42) Zahl der Woche zur Frankfurter Buchmesse (15.-19.10.): Buchhandel:
Einzelhandelsunternehmen und Auszubildende, Jahre 2023/2024
Mittwoch, 15.10.2025
- (Nr. 376) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.
Quartal 2025
- (Nr. 377) Todesursachen, Jahr 2024
Donnerstag, 16.10.2025
- (Nr. N056) Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für
angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr
2024/September 2025
Freitag, 17.10.2025
- (Nr. 378) Baugenehmigungen, August 2025
- (Nr. 379) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6134997
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen