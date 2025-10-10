bestes Ergebnis seit 2021

Frankfurt/Main (ots) - Das bereits seit Längerem gestiegene Interesse anHotel-Investments spiegelt sich mittlerweile auch im Transaktionsvolumen wider.Mit einem Gesamtumsatz von fast 1,43 Mrd. EUR haben Hotels ihr Volumen gegenüberdem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um knapp 44 % gesteigert und ihr bestesResultat seit 2021 erzielt. Gleichzeitig wurde bereits Ende September das12-Monats-Volumen aus den beiden Vorjahren übertroffen. Besonders positiv zuwerten ist die im Jahresverlauf anziehende Marktdynamik, wovon nach dem mangelsProduktüberhang aus 2024 eher schwachen Jahresauftakt zwei sehr starke Quartalemit Investmentvolumina von jeweils fast 600 Mio. EUR zeugen. Dies ergibt dieAnalyse von BNP Paribas Real Estate."Ebenfalls erfreulich ist mit knapp 380 Mio. EUR auch das Ergebnis des wiedererstarkten Portfoliosegments. Ein noch höheres Volumen gab es zuletzt im Jahr2020. Gleichzeitig überschreitet das Volumen der Einzeltransaktionen erstmalsseit 2022 die 1-Mrd.-EUR-Marke", erklärt Alexander Trobitz, Geschäftsführer undHead of Hotel Services der BNP Paribas Real Estate GmbH. Dass das Ergebnis nichtnur auf einzelnen Großtransaktionen fußt, zeigt auch die Verteilung nachGrößenklassen. In allen Kategorien ab 10 Mio. EUR wurde deutlich mehr Umsatzregistriert als in den Vorjahren. Da auch größere Transaktionen - zu ihnenzählen nicht nur Portfolios, sondern auch größere Einzeltransaktionen wie dasMandarin Oriental in München oder das Steigenberger am Kanzleramt in Berlin -vermehrt verzeichnet werden, nähert sich das durchschnittliche Volumen proTransaktion mit rund 25 Mio. EUR wieder den Werten vor der Zinswende an.Parallel dazu haben auch die Investmentaktivitäten ausländischer Investorenangezogen. Ihr Beitrag liegt zum Ende des dritten Quartals bei rund 59 %.Mehr Umsatz an nahezu allen A-StandortenAn den sieben A-Standorten wurde ein Hoteltransaktionsvolumen von rund 800 Mio.EUR registriert, was einer Steigerung von 54 % gegenüber Q1-3 2024 entspricht.Mit Ausnahme von Stuttgart, wo das Volumen unter 20 Mio. EUR blieb (-76 %),wurde in allen Städten mehr investiert. Unter Mithilfe der Verkäufe des MandarinOriental bzw. des Steigenberger am Kanzleramt führen München (275 Mio. EUR; +156%) und Berlin (262 Mio. EUR; +3 %) das Feld mit großem Vorsprung an.Gleichzeitig sind dies auch die Standorte mit dem mit Abstand meistenÜbernachtungszahlen bzw. der größten Anzahl von Hotelbetrieben - ein Faktor, derunerlässlich für ein entsprechendes Angebot an Investmentprodukt ist. Kölnerzielt mit über 140 Mio. EUR nahezu eine Verzehnfachung des Vorjahreswerts undprofitiert dabei nicht nur vom Verkauf des Pullman für fast 70 Mio. EUR, sondern