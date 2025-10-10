GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster gehöre zu den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz, schrieb Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gegenwärtigen Erwartungen an das kommende Jahr erschienen vor diesem Hintergrund erreichbar./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 842,3EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 935

Kursziel alt: 935

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

