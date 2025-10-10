Foundever eröffnet mit neuem Kontaktzentrum in Luxor ersten Offshore-CX-Hub in Oberägypten

An der Eröffnungszeremonie nahmen Dr. Amr Talaat, ägyptischer Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, sowie Laurent Uberti, Group CEO, Executive Chairman und Mitbegründer von Foundever, Benedita Miranda, COO EMEA, Mina Wahba, Country Leader für Ägypten, und Ahmed El Zaher, CEO von ITIDA, teil.

KAIRO, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Foundever, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience (CX)-Lösungen, feierte die Eröffnung seines neuen Kontaktzentrums in Luxor, dem ersten Offshore-CX-Hub des Unternehmens in Oberägypten.

Der neue Standort startet mit 200 Arbeitsplätzen und wird bis Dezember 2026 auf 400 Vollzeitmitarbeiter erweitert werden. Dies ist Teil eines umfassenderen Plans des Unternehmens, innerhalb der nächsten drei Jahre 5.000 neue Arbeitsplätze in Ägypten zu schaffen und damit die Position Ägyptens als globaler Standort für CX- und IT-Offshoring zu stärken.

Foundever ist bereits in Kairo mit Standorten im Maadi Technology Park und im City Stars Business Complex vertreten, wo das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Wachstum von 115 % erzielte. Heute betreut das Unternehmen 15 globale Kunden in 14 Sprachen und unterstreicht damit die Stärke Ägyptens als Drehscheibe für mehrsprachiges Outsourcing.

Mit der Ansiedlung seines ersten Hubs in Oberägypten in Luxor erschließt Foundever den Talentpool der Region, schafft Karrierewege für junge Fachkräfte in ihrer Heimat und trägt zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der umliegenden Gemeinden bei.

Die Eröffnung des Luxor-Hubs stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg von Foundever dar, praktische KI-Lösungen in jedes Kundenerlebnis zu integrieren. Foundever ermöglicht es den Mitarbeitern in Luxor, intelligenter, schneller und mit größerem Selbstvertrauen zu arbeiten und so einfache, nahtlose und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab zu bieten.

Foundever kombiniert innovative Technologien wie dialogorientierte KI, maßgeschneiderte Sprachmodelle und agentenbasierte KI-Automatisierung, um die Fähigkeiten jedes Mitarbeiters zu verbessern. Dieser menschenorientierte Ansatz beschleunigt die Transformation, steigert die Produktivität und stellt sicher, dass jede Interaktion einen Mehrwert für Kunden und Teams schafft.

„Ägypten hat sich als einer unserer dynamischsten Wachstumsmärkte erwiesen", erklärte Laurent Uberti. „Die Eröffnung unseres ersten Hubs in Oberägypten spiegelt unser Vertrauen in das außergewöhnliche Potenzial der Region wider – ihre Menschen, ihre Talente und ihren Innovationsgeist. Luxor wird eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung unserer globalen Vision für die Zukunft des Kundenerlebnisses spielen."

„Die Eröffnung dieses neuen Zentrums in Luxor unterstreicht die Dynamik Ägyptens als Outsourcing-Standort und erweitert die digitalen Karrieremöglichkeiten für junge Menschen in Oberägypten", erklärte Dr. Amr Talaat.

