    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Akero Therapeutics für 5 Milliarden US-Dollar sei ein kleinerer, aber strategisch und kommerziell sinnvoller Zukauf für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion unterstreiche allerdings auch, dass die Dänen selbst jahrelang letztlich vergeblich an einem Medikament zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen für die Leber gearbeitet hätten. Dies werfe kein gutes Licht auf die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Zudem sei Novo Nordisk mit dem Zukauf in diesem Bereich im Vergleich zur Konkurrenz etwas spät dran./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 50,35EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 600
    Kursziel alt: 600
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


