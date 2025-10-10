    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Unfallforscher

    Altersgrenze 15 und Führerschein für Scooter

    Für Sie zusammengefasst
    • Führerscheinpflicht und Mindestalter von 15 Jahren gefordert.
    • E-Scooter mit größeren Rädern für mehr Stabilität.
    • Unfallzahlen stark gestiegen, 27 Tote 2024.

    MÜNSTER (dpa-AFX) - Angesichts deutlich gestiegener Unfallzahlen mit E-Scootern fordert ein bekannter Unfallforscher eine Führerscheinpflicht, ein Mindestalter von 15 Jahren für die Fahrer und technische Verbesserungen an den Rollern. Vor allem müssten die bisher üblichen Acht-Zoll-Räder durch mindestens zehn Zoll große Räder ersetzt werden, um die Stabilität zu erhöhen und Stürze etwa durch Hängenbleiben an Bordsteinen zu vermeiden, sagte der Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn-Steiger-Stiftung bei einer Veranstaltung in Münster.

    Laut Statistischem Bundesamt hat sich die Zahl der Scooter-Unfälle 2024 bundesweit im Vorjahresvergleich um mehr als ein Viertel auf fast 12.000 erhöht, 27 Menschen kamen bei Scooterunfällen ums Leben. Brockmann stellte bei dem Termin eine Studie vor, die auf der detaillierten Auswertung der Verläufe von mehr als 10.000 Unfällen mit Scootern in zehn Bundesländern in den Jahren zwischen 2021 und 2024 beruht. Auch diese Studie kam auf deutliche Zuwächse bei Unfall-, Verletzten- und auch Todeszahlen.

    Keine Datengrundlage für Helmpflicht

    Bisher ist Scooter fahren ab 14 Jahren erlaubt - und das ohne jeden Nachweis von Kenntnissen der Straßenverkehrsordnung, wie Brockmann bemängelte. Es müsse mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung oder ein Mopedführerschein AM verlangt werden. Damit erhöhe sich die Altersbegrenzung automatisch auf 15 Jahre. Brockmann forderte außerdem schärfere Polizeikontrollen, da Fahrer häufig alkoholisiert verunglückten. Vor allem bei Alleinunfällen spiele Alkohol eine große Rolle, sagte er. Für eine immer wieder geforderte Helmpflicht auf dem Scooter sah der Forscher aber keine ausreichende Datengrundlage./rs/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
