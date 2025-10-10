Wie Michael Gaißer von HoGi® mit Erfahrung und Netzwerk Eigentümer bei der Verpachtung und beim Verkauf gewinnbringend begleitet (FOTO)

Freudenstadt (ots) - Die klassische Dorfwirtschaft, der kleine Landgasthof mit

Fremdenzimmern, das Familienhotel mit Blick ins Grüne - viele dieser Orte waren

über Jahrzehnte Herzstücke ihrer Gemeinden. Heute stehen sie zu Tausenden leer.

Nicht etwa, weil es an Nachfrage mangelt. Sondern weil zwischen Tradition und

Transformation eine Leerstelle klafft, die nur wenige vermitteln können. Einer

von ihnen: Michael Gaißer von HoGi® - Hotel- & Gastronomie Immobilien

(https://hogi.info/) , eine Marke der Süddeutsche Immobilien GmbH.



Der Immobilienexperte aus Baden-Württemberg hat sich auf einen besonders

komplexen Sektor spezialisiert: Gastronomieimmobilien. Mit der Süddeutsche

Immobilien GmbH begleitet er Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Verpachtung

oder dem Verkauf gastronomischer Objekte, vom gut geführten Hotel bis hin zur

traditionsreichen Gaststätte, die nach Jahren des Stillstands eine neue Zukunft

sucht. Sein Erfolgsrezept: Marktwissen, Realitätssinn und ein Gespür für das

Machbare.









"Die größten Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden lassen sich meist

auf drei bis fünf Punkte herunterbrechen," sagt Michael Gaißer im Gespräch.

"Entweder zahlt der aktuelle Pächter nicht mehr, verlässt das Objekt nach kurzer

Zeit oder hinterlässt es in einem Zustand, der kaum noch vermittelbar ist." Oft

steht der Eigentümer dann vor einem Berg an Aufgaben: neue Interessenten finden,

deren Bonität prüfen, rechtssichere Verträge aufsetzen und die Immobilie am

Markt platzieren, alles ohne Vorerfahrung in einem Bereich, der eigene

Spielregeln kennt.



Gastronomie ist kein Standardprodukt. Es gibt keine Vergleichsmieten wie im

Wohnungsmarkt, keine allgemeingültigen Benchmarks. Jeder Standort, jedes Objekt

verlangt eine individuelle Einschätzung. "Viele Eigentümer tappen da im Dunkeln.

Sie setzen Pachthöhen an, die kein Gastronom je stemmen kann, oder machen sich

Illusionen über die Nachfrage."



Realitätscheck mit System: Wie man tragfähige Pachtkonzepte für

Gastronomieimmobilien entwickelt



Ein zentrales Element in Gaißers Arbeit ist daher die fundierte Bewertung der

Immobilie. "Es gibt zwei gängige Rechenmodelle zur Ermittlung einer tragfähigen

Pacht: die Umsatzpacht und die Sitzplatzkalkulation. Letztere berücksichtigt zum

Beispiel, wie viele Gäste pro Tag an einem Tisch Platz nehmen, wie oft ein Tisch

belegt wird und welche Umsätze realistisch erzielbar sind." Hinzu kommt der

Blick auf das gastronomische Konzept, ob es zur Lage passt, wirtschaftlich

tragfähig ist und welches Investitionsvolumen nötig wäre. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





