    Wenn aus der Gastronomieimmobilie ein Goldstück wird

    Wie Michael Gaißer von HoGi® mit Erfahrung und Netzwerk Eigentümer bei der Verpachtung und beim Verkauf gewinnbringend begleitet (FOTO)

    Freudenstadt (ots) - Die klassische Dorfwirtschaft, der kleine Landgasthof mit
    Fremdenzimmern, das Familienhotel mit Blick ins Grüne - viele dieser Orte waren
    über Jahrzehnte Herzstücke ihrer Gemeinden. Heute stehen sie zu Tausenden leer.
    Nicht etwa, weil es an Nachfrage mangelt. Sondern weil zwischen Tradition und
    Transformation eine Leerstelle klafft, die nur wenige vermitteln können. Einer
    von ihnen: Michael Gaißer von HoGi® - Hotel- & Gastronomie Immobilien
    (https://hogi.info/) , eine Marke der Süddeutsche Immobilien GmbH.

    Der Immobilienexperte aus Baden-Württemberg hat sich auf einen besonders
    komplexen Sektor spezialisiert: Gastronomieimmobilien. Mit der Süddeutsche
    Immobilien GmbH begleitet er Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Verpachtung
    oder dem Verkauf gastronomischer Objekte, vom gut geführten Hotel bis hin zur
    traditionsreichen Gaststätte, die nach Jahren des Stillstands eine neue Zukunft
    sucht. Sein Erfolgsrezept: Marktwissen, Realitätssinn und ein Gespür für das
    Machbare.

    Gastronomieimmobilien im Wandel: zwischen Leerstand, Hoffnung und Realität

    "Die größten Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden lassen sich meist
    auf drei bis fünf Punkte herunterbrechen," sagt Michael Gaißer im Gespräch.
    "Entweder zahlt der aktuelle Pächter nicht mehr, verlässt das Objekt nach kurzer
    Zeit oder hinterlässt es in einem Zustand, der kaum noch vermittelbar ist." Oft
    steht der Eigentümer dann vor einem Berg an Aufgaben: neue Interessenten finden,
    deren Bonität prüfen, rechtssichere Verträge aufsetzen und die Immobilie am
    Markt platzieren, alles ohne Vorerfahrung in einem Bereich, der eigene
    Spielregeln kennt.

    Gastronomie ist kein Standardprodukt. Es gibt keine Vergleichsmieten wie im
    Wohnungsmarkt, keine allgemeingültigen Benchmarks. Jeder Standort, jedes Objekt
    verlangt eine individuelle Einschätzung. "Viele Eigentümer tappen da im Dunkeln.
    Sie setzen Pachthöhen an, die kein Gastronom je stemmen kann, oder machen sich
    Illusionen über die Nachfrage."

    Realitätscheck mit System: Wie man tragfähige Pachtkonzepte für
    Gastronomieimmobilien entwickelt

    Ein zentrales Element in Gaißers Arbeit ist daher die fundierte Bewertung der
    Immobilie. "Es gibt zwei gängige Rechenmodelle zur Ermittlung einer tragfähigen
    Pacht: die Umsatzpacht und die Sitzplatzkalkulation. Letztere berücksichtigt zum
    Beispiel, wie viele Gäste pro Tag an einem Tisch Platz nehmen, wie oft ein Tisch
    belegt wird und welche Umsätze realistisch erzielbar sind." Hinzu kommt der
    Blick auf das gastronomische Konzept, ob es zur Lage passt, wirtschaftlich
    tragfähig ist und welches Investitionsvolumen nötig wäre.
