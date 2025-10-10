Wirtschaft
Dax rutscht am Mittag ins Minus - Vorsicht bei Hype-Aktien wächst
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.550 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.
"Die Marktteilnehmer positionieren sich vor dem Wochenende in den defensiven Branchen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Davon profitierten am Freitag insbesondere die Aktien von Bayer, Vonovia sowie Beiersdorf und Henkel.
"Die Marktteilnehmer positionieren sich vor dem Wochenende in den defensiven Branchen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Davon profitierten am Freitag insbesondere die Aktien von Bayer, Vonovia sowie Beiersdorf und Henkel.
Anzeige
Präsentiert von
Vorsichtiger würden die Marktteilnehmer bei den Hype-Aktien, wie Siemens Energy, GEA, Scout24 und MTU Aero. Die Marktbewegungen seien zum Wochenschluss stark von Gewinnmitnahmen geprägt. "Der Fokus bleibt vorerst auf den Daten zum US-Verbrauchervertrauen heute Nachmittag", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1575 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8639 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.995 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 110,96 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,61 US-Dollar, das waren 61 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1575 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8639 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.995 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 110,96 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,61 US-Dollar, das waren 61 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
sneakee schrieb gestern 10:18
es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis oder Beweis das charttechnik funktioniert.mitdiskutieren »
OttoNormal55 schrieb 07.10.25, 13:45
mitdiskutieren »
Frühestens "ab jetzt" kann man mit der Stellungnahme des SG rechnen. Realistisch (beruhend auf inhatlich und zeitlich ähnlich gelagerten Fällen) ist eher November/Dezember. Dazu kommen im November die Quartalszahlen und das portenzielle "trojanische Pferd" im Haushalt. Und obendrauf die Möglichkeit, dass jederzeit irgendwo ein Gerichtsurteil fallen kann.
Ich glaube, ich folge Kostolanys Rat und lege mich schlafen. Weckt mich bei 40.
keks911 schrieb 07.10.25, 10:03
mitdiskutieren »
Bayer‑Aktie: Erneut gescheitert – darum fällt der DAX‑Wert deutlich
https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/bayer-aktie-erneut-gescheitert-darum-faellt-der-dax-wert-deutlich-20387841.html
Ziel von GS trotzdem € 34,5 !
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte