Dax rutscht am Mittag ins Minus - Vorsicht bei Hype-Aktien wächst

Frühestens "ab jetzt" kann man mit der Stellungnahme des SG rechnen. Realistisch (beruhend auf inhatlich und zeitlich ähnlich gelagerten Fällen) ist eher November/Dezember. Dazu kommen im November die Quartalszahlen und das portenzielle "trojanische Pferd" im Haushalt. Und obendrauf die Möglichkeit, dass jederzeit irgendwo ein Gerichtsurteil fallen kann.





Ich glaube, ich folge Kostolanys Rat und lege mich schlafen. Weckt mich bei 40.