DZ BANK stuft Südzucker auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr seien erwartbar schwach ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aussichten für das Zucker- und das Ethanolgeschäft weiterhin eingetrübt. Das weitere Kursrisiko sei zwar begrenzt, für einen positiveren Investmentansatz mangele es aber an entsprechenden Kurstreibern./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 9,895EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



