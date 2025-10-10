ANALYSE-FLASH
UBS startet Flatexdegiro mit 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
- UBS bewertet Flatexdegiro mit "Buy" und 36,50 Euro.
- Dualer Marken-Ansatz ermöglicht maßgeschneiderte Angebote.
- Gewinnprognosen bis 2027 bis zu 7% über Konsens.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 30,44 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,50 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+16,88 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 36,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Bundesbank übermittelt abend den letzten Zahllauf des Tages mit der Valuta des Folgetages. Flatex gibt das dann 1 zu 1 weiter, da Sie das Geld auch erst valutarisch am Folgetag gutgeschrieben bekommen...
Schöne Meldung von soeben.....sehr gut für uns Investierte....dieser Trend wird stärker....immer mehr erkennen, es ist ein Teil der Vermögensallokation
flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien
- Mehr als 2 Millionen Kunden von flatex und DEGIRO haben jetzt Zugang zum Kryptohandel
- Handelsmodell von flatexDEGIRO bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten
Wer unter 10 vor 3,x Jahren gelkauft hat, der sieht das etwas anders.