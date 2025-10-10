    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    ANALYSE-FLASH

    UBS startet Flatexdegiro mit 'Buy' - Ziel 36,50 Euro

    • UBS bewertet Flatexdegiro mit "Buy" und 36,50 Euro.
    • Dualer Marken-Ansatz ermöglicht maßgeschneiderte Angebote.
    • Gewinnprognosen bis 2027 bis zu 7% über Konsens.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 30,44 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+16,88 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 36,50 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
