UBS startet Flatexdegiro mit 'Buy' - Ziel 36,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 30,44 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,50 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+16,88 % bedeutet.