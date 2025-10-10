The Mosaic Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 10.10.2025

Die The Mosaic Aktie ist bisher um -8,69 % auf 26,41€ gefallen. Das sind -2,51 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

The Mosaic Company ist ein führender Anbieter von Phosphat- und Kalidüngemitteln, die für die Landwirtschaft weltweit unerlässlich sind. Hauptprodukte sind Phosphat- und Kalidünger, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge eingesetzt werden. Mosaic ist einer der größten Düngemittelhersteller weltweit und hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Nutrien, Yara International und CF Industries. Mosaic hebt sich durch seine integrierte Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten The Mosaic Aktionäre einen Verlust von -8,41 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die The Mosaic Aktie damit um -1,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,85 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

The Mosaic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,71 % 1 Monat +5,64 % 3 Monate -8,41 % 1 Jahr +25,97 %

Informationen zur The Mosaic Aktie

Es gibt 317 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,89 Mrd.EUR wert.

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / October 10, 2025 / The Mosaic Company (NYSE:MOS) today announced preliminary third quarter 2025 segment volumes. Expectations and guidance for the fourth quarter and full year will be discussed in the upcoming third …

The Mosaic Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.