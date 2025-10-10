    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Mosaic AktievorwärtsNachrichten zu The Mosaic

    The Mosaic Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die The Mosaic Aktie, bisher, um -8,69 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Mosaic Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    The Mosaic Company ist ein führender Anbieter von Phosphat- und Kalidüngemitteln, die für die Landwirtschaft weltweit unerlässlich sind. Hauptprodukte sind Phosphat- und Kalidünger, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge eingesetzt werden. Mosaic ist einer der größten Düngemittelhersteller weltweit und hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Nutrien, Yara International und CF Industries. Mosaic hebt sich durch seine integrierte Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden ab.

    The Mosaic Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Die The Mosaic Aktie ist bisher um -8,69 % auf 26,41 gefallen. Das sind -2,51  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten The Mosaic Aktionäre einen Verlust von -8,41 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die The Mosaic Aktie damit um -1,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,85 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    The Mosaic Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,71 %
    1 Monat +5,64 %
    3 Monate -8,41 %
    1 Jahr +25,97 %

    Informationen zur The Mosaic Aktie

    Es gibt 317 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,89 Mrd.EUR wert.

    Mosaic Announces Preliminary Third Quarter Volumes


    TAMPA, FL / ACCESS Newswire / October 10, 2025 / The Mosaic Company (NYSE:MOS) today announced preliminary third quarter 2025 segment volumes. Expectations and guidance for the fourth quarter and full year will be discussed in the upcoming third …

    The Mosaic Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Mosaic

    -11,99 %
    -1,86 %
    +6,83 %
    -8,12 %
    +24,54 %
    -44,40 %
    +75,28 %
    +1,38 %
    -46,91 %
    ISIN:US61945C1036WKN:A1JFWK



