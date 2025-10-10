    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,40 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist dürfte starke Kennziffern ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 11,6 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) von 27,5 Prozent./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 31,02EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: Befesa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40,40
    Kursziel alt: 40,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



