    UBS stuft DANONE auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 4,5 Prozent belaufen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose liege etwas über der Konsensschätzung von 4,3 Prozent und entspräche einer leichten Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum zweiten Jahresviertel./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 75,84EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: DANONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 78
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    Im Artikel enthaltene Werte
