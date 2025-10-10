Vorerst kein Streik
Piloten und Lufthansa sprechen wieder
- Gefahr eines Pilotenstreiks bei Lufthansa gebannt.
- Gespräche zwischen Lufthansa und VC laufen konstruktiv.
- Piloten fordern höhere Arbeitgeberbeiträge zur Rente.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Passagiere können erst einmal aufatmen: Bei der Lufthansa ist die Gefahr eines Pilotenstreiks zumindest für einige Tage gebannt. Nach "konstruktiven" Gesprächen habe man für die kommende Woche mehrere Sondierungstermine vereinbart, berichtet eine Sprecherin der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Die Lufthansa habe zwar kein neues Angebot vorgelegt, aber einige Ansatzpunkte genannt, die nun überprüft werden sollten. Während der Sondierung werde die VC nicht streiken.
Auch die Lufthansa bestätigt, dass weiter miteinander gesprochen werden soll. Das Unternehmen betont: "Uns ist nach wie vor sehr daran gelegen, einen Ausweg ohne Streiks zu finden, und wir sind überzeugt, dass das möglich ist." Es gehe darum, wieder in einen Verhandlungsmodus mit der VC zu kommen. Zum Inhalt der Gespräche wollten sich beide Seiten nicht näher äußern.
Die Piloten sind nach einer erfolgreichen Urabstimmung bereits seit vergangener Woche streikbereit. Es geht um höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebsrenten von gut 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Laut VC war darüber bereits in sieben Runden erfolglos verhandelt worden. Zuletzt hatten die Piloten der Lufthansa im Jahr 2022 für einen Tag gestreikt./ceb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 7,516 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,99 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,37 %/+19,94 % bedeutet.
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.