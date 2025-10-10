Piloten und Lufthansa sprechen wieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Passagiere können erst einmal aufatmen: Bei der Lufthansa ist die Gefahr eines Pilotenstreiks zumindest für einige Tage gebannt. Nach "konstruktiven" Gesprächen habe man für die kommende Woche mehrere Sondierungstermine vereinbart, berichtet eine Sprecherin der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Die Lufthansa habe zwar kein neues Angebot vorgelegt, aber einige Ansatzpunkte genannt, die nun überprüft werden sollten. Während der Sondierung werde die VC nicht streiken.

Auch die Lufthansa bestätigt, dass weiter miteinander gesprochen werden soll. Das Unternehmen betont: "Uns ist nach wie vor sehr daran gelegen, einen Ausweg ohne Streiks zu finden, und wir sind überzeugt, dass das möglich ist." Es gehe darum, wieder in einen Verhandlungsmodus mit der VC zu kommen. Zum Inhalt der Gespräche wollten sich beide Seiten nicht näher äußern.