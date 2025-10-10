BASF verkauft Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle
- BASF verkauft Lacke-Geschäft an Carlyle für 7,7 Mrd.
- Verkauf bringt BASF 5,8 Mrd. Euro vor Steuern ein.
- 40% der Coatingssparte bleiben im Besitz von BASF.
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF hat einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Der Dax -Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Freitag mit dem US-Finanzinvestor Carlyle . Für die Coatingssparte werde dabei ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt. Der Verkauf soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein und spült BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro in die Kasse. 40 Prozent an der Sparte wird BASF weiterhin halten. Die Aktie legte in Reaktion auf die Neuigkeiten kurz zu, gab die Gewinne dann aber wieder ab.
Der geplante Verkauf ist ein weiterer Schritt in dem von BASF-Chef Markus Kamieth geplanten Umbau des Chemie-Riesen, der schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute leidet. Wichtige Kunden der Lacke-Sparte kommen etwa aus der deutschen Autobranche, die auch wegen der Konkurrenz aus China und des Verschlafens des E-Autobooms in Teilen der Welt mit Problemen ringt. Laut BASF-Angaben erzielt die Lack-Sparte mit 10.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro.
Anfang der Woche hatte bereits die "Financial Times" berichtet, dass sich BASF und Carlyle in Exklusivgesprächen befänden./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 43,27 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,33 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+20,76 % bedeutet.
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
Chemie ist heutzutage überall drin: Kunststoffe, Farbstoffe, Geschmacksstoffe, Klebstoffe, Reinigungsmittel, und so weiter. Auch um irgendwelche Produkte herzustellen, benötigt man Chemie. Die weltweite Produktion von Chemieprodukten wächst mit ca. 2,5% bis 3,0% pro Jahr, was jetzt kein direkter Boom ist, aber immer noch Wachstum.