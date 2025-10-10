Das war die EBSCON 2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNXP Semiconductors AktievorwärtsNachrichten zu NXP Semiconductors

    Graz/Villach (ots) - SILICON ALPS Cluster initiiert internationale
    Zusammenarbeit

    Unter dem diesjährigen Leitmotiv "Creative Destruction" diskutierten am 08.
    Oktober im Messecongress Graz internationale Top-Speaker:innen und Expert:innen
    aus Industrie, Think Tanks und Start-ups mit knapp 350 Teilnehmer:innen aus 23
    Nationen auf der EBSCON 2025 darüber, welche "alten Systeme" und "alten
    Technologien" abgelöst werden und wie das künftig "Neue" am Horizont zu erkennen
    ist.

    Bereits vor der offiziellen Eröffnung der EBSCON 5.0 fand mit der Unterzeichnung
    der " Declaration of Graz " der erste Höhepunkt der EBSCON 2025 statt - auf
    Initiative des SILICON ALPS Clusters signierten Vertreter:innen aus Frankreich,
    Tschechien, Schweden, den Niederlanden und Österreich dieses "Memorandum of
    Understanding (MoU)", mit dem die europäische Zusammenarbeit der 27 neuen Chips
    Competence Centres mit konkreten Zielen versehen und die Unabhängigkeit und
    Technologieführerschaft Europas auf konkrete Beine gestellt werden soll. Link
    zur "Declaration of Graz": https://www.ebscon.eu/press/

    Südösterreich ist einer der Hotspots der europäischen ESBS- und
    Halbleiterindustrie . Der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer
    und die Kärntner LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig betonten in ihren
    Eröffnungs-Statements einerseits die Entwicklungsmöglichkeiten und das Entstehen
    eines gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraums durch den neuen Koralmtunnel und
    andererseits die großen Chancen, die sich durch innovative Entwicklungen in der
    Branche am Standort ergeben.

    Cortex, Baby! - Henriette Hochstein-Frädrich verdeutlichte in ihrer Keynote,
    dass wir in einem Zeitalter der Unbeständigkeit, der Überlastung und des
    beschleunigten Wandels keine fertigen Antworten mehr brauchen. Wir brauchen
    bessere Fragen. Denn die richtige Frage kann alles verändern. Sogar die Welt.
    Also: Love the questions!

    Während der EBSCON fanden nicht nur inhaltliche Impulse statt, sondern auch
    Dialog und aktive Mitgestaltung. Dafür sorgten die beiden BarCamps "How
    Disruptive Methods Drive Local Transformation, hosted by NXP" , bei dem lokale
    Innovation im Zentrum stand sowie "European Innovation, powered by AT-C3" über
    die Rolle der europäischen Chips Competence Centres und deren Herausforderungen
    angesichts der geopolitischen Lage und des rapiden technologischen Fortschritts
    .

    "Mit knapp 350 Teilnehmer:innen dürfen wir zum 5-Jahre-Jubiläum der EBSCON einen
    Besucherrekord feiern. Die EBSCON hat ihre Rolle als Leitveranstaltung der
    europäischen Halbleiter- und Elektronik-Industrie bestätigt und weiter ausgebaut
    und kann zurecht als Leuchtturm des Silicon Alps-Netzwerks gelten" , so
    Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer abschließend.

    Nachbericht und Fotos (Abdruck mit Copyright-Angabe - © Podesser - honorarfrei!)
    zum Download unter: https://ebscon.eu/press/

    Die EBSCON 2026 wird am 07. Oktober 2026 im Messecongress Graz stattfinden.

    Website: https://ebscon.eu/ (Ende)

    Pressekontakt:

    Franz Zuckriegl: +43 699 100 33 816 / mailto:fz@franzzuckriegl.com

    Tamara Schmölzer: +43 664 88 22 62 53 / tamara.schmoelzer@silicon-
    http://alps.at

    Andrea Pavlovec-Meixner: +664 264 20 35 / mailto:pavlovec@comcom.co.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118136/6135129
    OTS: fz Strategie & Kommunikation e.U.


