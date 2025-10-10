Das war die EBSCON 2025

Graz/Villach (ots) - SILICON ALPS Cluster initiiert internationale

Zusammenarbeit



Unter dem diesjährigen Leitmotiv "Creative Destruction" diskutierten am 08.

Oktober im Messecongress Graz internationale Top-Speaker:innen und Expert:innen

aus Industrie, Think Tanks und Start-ups mit knapp 350 Teilnehmer:innen aus 23

Nationen auf der EBSCON 2025 darüber, welche "alten Systeme" und "alten

Technologien" abgelöst werden und wie das künftig "Neue" am Horizont zu erkennen

ist.



Bereits vor der offiziellen Eröffnung der EBSCON 5.0 fand mit der Unterzeichnung

der " Declaration of Graz " der erste Höhepunkt der EBSCON 2025 statt - auf

Initiative des SILICON ALPS Clusters signierten Vertreter:innen aus Frankreich,

Tschechien, Schweden, den Niederlanden und Österreich dieses "Memorandum of

Understanding (MoU)", mit dem die europäische Zusammenarbeit der 27 neuen Chips

Competence Centres mit konkreten Zielen versehen und die Unabhängigkeit und

Technologieführerschaft Europas auf konkrete Beine gestellt werden soll. Link

zur "Declaration of Graz": https://www.ebscon.eu/press/





