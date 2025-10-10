3 Gründe, die jetzt für diese kaum bekannte US-Bank-Aktie sprechen

Erstens erwarten die Experten einen deutlichen Anstieg der Kapitalrendite auf das Eigenkapital (ROTCE) um über 300 Basispunkte bis 2028. Treiber seien unter anderem die Ablösung beendeter Zinsderivate, die Neubepreisung älterer Kreditbestände sowie Effizienzsteigerungen durch Investitionen in den vergangenen Jahren. Die Effizienzquote der Bank könnte laut Prognose von 64,5 Prozent im Jahr 2025 auf 58,5 Prozent bis 2028 sinken.

Die Aktie der Citizens Financial Group /CFG) hat im laufenden Jahr rund 18 Prozent Kursgewinn verbucht. Damit waren die Papiere nicht unbedingt die auffälligsten Kursraketen im Finanzsektor. Große Wall-Street-Banken wie JPMorgan oder Citigroup performenten deutlich besser in 2025. Dennoch glauben die Analysten von Bank of America (BofA Research), dass die Aktie jetzt wieder ein Kauf ist. Konkret nennen sie drei Gründe für ihren optimistischen Ausblick.

Zweitens dürfte sich das operative Gewinnwachstum (PPNR) beschleunigen. Dank Investitionen in Kapitalmärkte, Private Banking und Sponsorengeschäft erwarten die BofA-Analysten ein überdurchschnittliches Kredit- und Ertragswachstum. Die Nettozinsmarge soll von 2,95 Prozent im zweiten Quartal 2025 auf 3,18 Prozent bzw. 3,25 Prozent in den Jahren 2026/2027 steigen. Insgesamt wird ein Umsatzwachstum von 8,8 Prozent für 2026 und 5,7 Prozent für 2027 prognostiziert – deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,5 Prozent.

Drittens könnte eine mögliche Übernahme den Aktienkurs zusätzlich beflügeln. CFG verfügt über ein attraktives Filialnetz im Nordosten der USA, das für potenzielle Übernahmeinteressenten spannend sein könnte. CEO Bruce Van Saun und sein Team haben die Retail-Franchise in den vergangenen Jahren strategisch gestärkt, was die Bank für Investoren und Käufer gleichermaßen interessant macht.

Citizens Financial betreibt rund 1.000 Filialen in 14 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia und betreut mehr als fünf Millionen Kunden. Mit einer konsolidierten Bilanzsumme von 218 Milliarden US-Dollar gilt CFG als eine der führenden regionalen Banken der USA – und könnte nach Einschätzung von Bank of America in den kommenden Jahren deutlich überdurchschnittlich performen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Citizens Financial Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 45,36EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.





