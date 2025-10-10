+ 30 Prozent Aufwärtspotential: Darum kann diese Aktie richtig heiß werden

Die jüngsten Kursverluste sind größtenteils auf eine kartellrechtliche Untersuchung in China zurückzuführen, die Qualcomm in den Fokus rückt. Die chinesische Marktaufsichtsbehörde prüft, ob Qualcomm die Übernahme des israelischen Unternehmens Autotalks ordnungsgemäß bei den Behörden angemeldet hat.

Qualcomm hat in den letzten Wochen eine volatile Kursentwicklung gezeigt. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 165,66 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,26 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 182,10 US-Dollar liegt der aktuelle Kurs etwa 9 Prozent darunter, was bei Anlegern Sorgen hinsichtlich der kurzfristigen Kursentwicklung aufwarf.

Diese Untersuchung könnte nicht nur finanzielle Auswirkungen haben, sondern auch die strategischen Ambitionen von Qualcomm im boomenden Markt für vernetztes Fahren gefährden. In den letzten Jahren war der Halbleiterhersteller stark auf Expansionen und Akquisitionen angewiesen, um seine Marktposition zu festigen und in zukunftsträchtige Technologiebereiche wie autonomes Fahren und 5G-Netzwerke vorzudringen.

Daher wiegt diese regulatorische Herausforderung schwer, insbesondere da Qualcomm auf den chinesischen Markt angewiesen ist, der für das Unternehmen von zentraler Bedeutung ist.

Analysten bewerten Qualcomm überwiegend positiv. Basierend auf 24 Bewertungen liegt das durchschnittliche Kursziel bei 182,82 US-Dollar, mit einem Höchstwert von 225,00 US-Dollar und einem Tiefstwert von 140,00 US-Dollar. Einige Analysten, wie Kevin Cassidy von Rosenblatt, prognostizieren ein Kursziel von 225,00 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent entspricht.

Trotz des aktuellen Drucks durch die Kartelluntersuchung und den kurzfristigen Schwankungen bleibt das langfristige Potenzial des Unternehmens vielversprechend. Analysten heben insbesondere Qualcomms Position als Marktführer im Bereich der Mobilfunktechnologie und in aufkommenden Bereichen wie dem Internet der Dinge (IoT) hervor.

Das Unternehmen verfügt über starke Partnerschaften und ein solides Portfolio von Produkten, das in verschiedenen Wachstumssektoren Anwendung findet. Auch die positive Marktnachfrage nach Technologien für 5G und vernetztes Fahren, in dem Qualcomm eine Schlüsselrolle spielt, sorgt weiterhin für Optimismus.

Für die kommenden Wochen erwarten Analysten einen moderaten Anstieg des Kurses. Prognosen deuten darauf hin, dass der Kurs bis Ende Oktober 2025 auf etwa 166,22 US-Dollar steigen könnte. Langfristig, insbesondere im Jahr 2026, sehen einige Modelle ein erhebliches Wachstumspotenzial, mit Kursen bis zu 240,43 US-Dollar im Oktober 2026.

In den nächsten Monaten könnten sowohl die Kartelluntersuchung als auch die Marktreaktionen auf neue Geschäftsentwicklungen wie die Fortschritte in der 5G- und V2X-Technologie eine wichtige Rolle spielen. Qualcomm hat sich in der Vergangenheit mehrfach als widerstandsfähig gegenüber regulatorischen Herausforderungen und Marktvolatilität erwiesen.

Insgesamt zeigt Qualcomm trotz kurzfristiger Schwankungen ein positives langfristiges Potenzial. Das Unternehmen bleibt ein dominierender Akteur im Bereich der Halbleitertechnologie, und die strategischen Akquisitionen wie die von Autotalks könnten das Unternehmen in der Zukunft an die Spitze der Technologien für autonomes Fahren katapultieren.

Analysten empfehlen daher, die Entwicklungen genau zu beobachten, da die kurzfristigen Herausforderungen durch regulatorische Hürden die langfristige Wachstumsdynamik nicht grundsätzlich gefährden dürften.

