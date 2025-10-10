EU-Länder billigen Deutschlands Haushaltspläne

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Rat der Europäischen Union hat die Haushaltspläne der Bundesregierung inklusive geplanter Milliardenschulden gebilligt. Weiterhin stimmten die Finanzminister der anderen EU-Länder bei einem Treffen in Luxemburg zu, dass Deutschland eine Sonderregel für Verteidigungsausgaben nutzen darf. Werden wegen Investitionen in Aufrüstung mehr Schulden gemacht als eigentlich erlaubt, soll Berlin kein Strafverfahren fürchten müssen.

Das Gremium der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten folgt mit der Zustimmung zu den Vorhaben der Bundesregierung einer Empfehlung der EU-Kommission aus dem vergangenen Monat. Die Brüsseler Behörde hatte im September mitgeteilt, dass das deutsche Konzept für die Jahre 2025 bis 2031 im Einklang mit den europäischen Budgetvorgaben stehe.