DZ BANK stuft GERRESHEIMER AG auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 37 auf 25 Euro gesenkt. Der Spezialverpackungshersteller habe mit sehr schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Gewinnwarnung die Märkte erneut geschockt, schrieb Sven Kürten in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 deutlich nach unten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 30,34EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
