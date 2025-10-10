    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    DZ BANK stuft GERRESHEIMER AG auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 37 auf 25 Euro gesenkt. Der Spezialverpackungshersteller habe mit sehr schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Gewinnwarnung die Märkte erneut geschockt, schrieb Sven Kürten in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 deutlich nach unten./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 30,34EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Sven Kürten
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


