Ströer steigen erneut - Vage Übernahmegerüchte
- Ströer-Aktien steigen um 6 Prozent am Freitag.
- Spekulationen über mögliche Übernahme im Umlauf.
- Erholung seit September: Plus von über 13 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ströer haben am Freitag auf dem höchsten Stand seit Mitte August ihr Vortageshoch übersprungen. Am Nachmittag gewannen die Aktien 6 Prozent.
Am Markt kursieren derzeit vage Spekulationen um eine mögliche Übernahme des Außenwerbung-Spezialisten. Diese hatten dem Kurs bereits am Donnerstag im späten Handel vorübergehend Auftrieb verliehen.
Ende September hatten die Ströer-Papiere den tiefsten Stand seit drei Jahren markiert, sich seit Monatsanfang aber wieder um mehr als 13 Prozent erholt.
Anfang des Jahres hatte der Werbevermarkter einen womöglich milliardenschweren Verkauf seiner Außenwerbesparte erwogen. Das hatte die Aktien zunächst deutlich angetrieben. Ab Ende März verpuffte die Fantasie der Anleger dann aber wieder./ajx/mis/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -0,81 %/+66,09 % bedeutet.
warum nicht direkt mit link? (nur gut gemeint!)
Es wird nämlich ein Absinken unter 10% gemeldet und behauptet, in der letzten Stimmrechtsmitteilung hätte man schon das Absinken unter 15% gemeldet.
Eine solche Mitteilung sucht man aber vergeblich. Nicht umsonst findet man noch im GB 2024 über 15% und in den Stimmrechtsmitteilungen auf der Ströer-Webseite von diesem Jahr von ValueAct nur die Meldung von heute.
BAFIN übernehmen Sie bitte, es riecht nach Betrug seitens ValueAct.