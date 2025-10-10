Ströer steigen erneut - Vage Übernahmegerüchte

Ende September hatten die Ströer-Papiere den tiefsten Stand seit drei Jahren markiert, sich seit Monatsanfang aber wieder um mehr als 13 Prozent erholt.

Anfang des Jahres hatte der Werbevermarkter einen womöglich milliardenschweren Verkauf seiner Außenwerbesparte erwogen. Das hatte die Aktien zunächst deutlich angetrieben. Ab Ende März verpuffte die Fantasie der Anleger dann aber wieder./ajx/mis/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -0,81 %/+66,09 % bedeutet.