Börsen Update Europa - 10.10. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.617,39 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +1,71 %, Vonovia +1,54 %, Bayer +1,43 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,44 %, Siemens Energy -2,12 %, Brenntag -1,47 %
Der MDAX steht bei 30.754,10 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Stroeer +11,95 %, Redcare Pharmacy +3,13 %, Aurubis +2,66 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,95 %, HENSOLDT -3,67 %, Bilfinger -2,82 %
Der TecDAX steht bei 3.732,85 PKT und verliert bisher -0,43 %.
Top-Werte: Evotec +3,37 %, Nordex +1,64 %, Qiagen +0,89 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,95 %, HENSOLDT -3,67 %, PNE -3,39 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.629,00 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +1,97 %, Mercedes-Benz Group +1,71 %, Inditex +1,49 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,56 %, Siemens Energy -2,12 %, Rheinmetall -1,36 %
Der ATX steht aktuell (13:59:15) bei 4.719,55 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,11 %, Verbund Akt.(A) +1,06 %, Raiffeisen Bank International +0,71 %
Flop-Werte: STRABAG -3,30 %, voestalpine -2,11 %, Wienerberger -1,85 %
Der SMI steht bei 12.625,95 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,87 %, Nestle +0,76 %, UBS Group +0,68 %
Flop-Werte: Holcim -1,58 %, Lonza Group -1,05 %, CIE Financiere Richemont -0,36 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.048,83 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Kering +3,32 %, Dassault Systemes +1,83 %, Carrefour +1,79 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -2,10 %, Thales -1,20 %, LEGRAND -0,98 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.742,50 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,77 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,05 %, Swedbank Shs(A) +1,72 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,21 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,33 %, AstraZeneca +0,10 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.200,00 PKT und steigt um +2,16 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,12 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,01 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,66 %
Flop-Werte: Viohalco -3,33 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,15 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,91 %
