Stroeer Aktie klettert deutlich - 10.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Mit einer Performance von +11,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stroeer in den letzten drei Monaten Verluste von -19,43 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,57 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,25 % 1 Monat +0,12 % 3 Monate -19,43 % 1 Jahr -27,57 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,39 Mrd.EUR wert.

Ströer haben am Freitag auf dem höchsten Stand seit Mitte August ihr Vortageshoch übersprungen. Am Nachmittag gewannen die Aktien 6 Prozent. Am Markt kursieren derzeit vage Spekulationen um eine mögliche Übernahme des Außenwerbung-Spezialisten. …

Es kursieren erneut Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Außenwerbungsspezialisten Ströer. Bereits im Januar war von indikativem Interesse der US-Investoren KKR und Hellman & Friedman für das Out-of-Home-Geschäft berichtet worden, das …

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.