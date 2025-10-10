Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste und Marktupdate! - 10.10.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,07 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 121.948,57USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,56 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,62 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,09 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,60 %, ETH/USD um -3,41 %, SOL/USD um -3,01 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -5,08 %.