Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste und Marktupdate! - 10.10.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,07 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 121.948,57USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,56 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,62 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,09 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,60 %, ETH/USD um -3,41 %, SOL/USD um -3,01 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -5,08 %.
+0,06 %
+0,66 %
+6,52 %
+9,10 %
+1.607,46 %
-0,35 %
-2,95 %
+1,06 %
+57,24 %
+2.315,37 %
+0,72 %
-7,19 %
-5,43 %
+10,76 %
+1.394,00 %
+0,37 %
-5,88 %
-1,35 %
+34,54 %
+36.567,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte