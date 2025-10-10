Bybit erhält von der Securities and Commodities Authority die erste Lizenz für den Betrieb einer Plattform für virtuelle Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten

DUBAI, VAE, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, gab heute bekannt, dass sie offiziell die Lizenz als Betreiber einer Plattform für virtuelle Vermögenswerte von der Securities and Commodities Authority (SCA) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erhalten hat. Bybit ist die erste Krypto-Börse, die diese Voll-Lizenz von der SCA erhalten hat, was einen historischen Meilenstein in der Vision des Landes darstellt, sich als globaler Hub für digitale Vermögenswerte zu etablieren. Diese Lizenzierung gewährleistet die vollständige Konformität der bestehenden globalen Produkte und Dienstleistungen von Bybit.

Dieser symbolische Meilenstein unterstreicht das Engagement von Bybit gegenüber seinen Nutzern, hohe Standards in Bezug auf Qualität, Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten, die sich aus strengen Compliance-Rahmenbedingungen nicht nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern weltweit ergeben. Dies verdeutlicht auch die langfristige globale Strategie von Bybit, sich lokal zu etablieren, sowie das Engagement des Unternehmens, Kryptowährungen in lokale Märkte zu integrieren.

Bybit erhielt im Februar 2025 zunächst die grundsätzliche Genehmigung (IPA) von der SCA, wobei das Blockchain Centre in Abu Dhabi bei der Navigation durch das robuste Rahmenwerk der SCA behilflich war. Die vollständige Lizenz unterstreicht das Vertrauen der Aufsichtsbehörde in die robuste Sicherheitsinfrastruktur, die operative Transparenz und die strengen Compliance-Standards von Bybit.

Dieser Erfolg folgt auf eine Reihe von regulatorischen Meilensteinen für Bybit im Jahr 2025 – darunter die Erlangung der MiCAR-Lizenz im Mai und die Wiederaufnahme des vollständigen Handelsbetriebs in Indien im September –, während die Börse ihre Präsenz im Rahmen einer Compliance-orientierten Roadmap in wichtigen globalen Rechtsräumen weiter ausbaut.

Ben Zhou, Co-founder und CEO von Bybit, sagte:

„Der Erhalt der vollständigen Lizenz als Betreiber einer virtuellen Vermögensplattform von der SCA ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement von Bybit, durch Compliance und Transparenz Vertrauen aufzubauen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Regulierung digitaler Vermögenswerte entwickelt, und diese Anerkennung unterstreicht die Stärke unserer Sicherheits- und Governance-Standards.