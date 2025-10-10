Bundestags-Petition für den Zugang zu medizinischem Cannabis überschreitet 20.000 Unterstützer - Nur noch 10.000 Unterschriften fehlen, um eine parlamentarische Prüfung zu sichern

Mit weniger als 10.000 noch fehlenden Unterschriften bis zur entscheidenden Marke von 30.000 rufen die Organisatoren der Kampagne Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie Unterstützer in ganz Deutschland dazu auf, ihre Stimme vor Ablauf der Frist zu erheben.

BERLIN, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die vom deutschen Patientenverband für medizinisches Cannabis eingereichte Bundestagspetition hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Mehr als 20.000 Bürgerinnen und Bürger haben inzwischen unterschrieben, um den kontinuierlichen Zugang zu verschriebenen Cannabisarzneimitteln sicherzustellen: https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2025/_07/_17/Petition_184070.nc.html

Gemäß den Geschäftsordnungen des Bundestages werden Petitionen, die innerhalb des festgelegten Zeitraums mindestens 30.000 gültige Unterschriften sammeln, automatisch zur öffentlichen Diskussion vor dem Petitionsausschuss zugelassen. Dies gewährt den Petentinnen und Petenten die seltene Gelegenheit, ihr Anliegen direkt den gewählten Volksvertretern vorzutragen und sicherzustellen, dass die Stimmen der Patientinnen und Patienten den kommenden rechtlichen Rahmen mitgestalten.

„Von den Zehntausenden Petitionen, die jedes Jahr beim Bundestag eingereicht werden, erreicht nur eine Handvoll überhaupt die Marke von 30.000 Unterschriften", sagte David Barnan, CMO von DoktorABC. „Das zeigt, wie außergewöhnlich dieses Engagement bereits ist – und wie dringend es die Stimmen realer Patientinnen und Patienten in ganz Deutschland widerspiegelt, die auf medizinisches Cannabis angewiesen sind, um Schmerzen, Angstzustände und chronische Erkrankungen sicher und würdevoll zu behandeln.

Anders als Apotheken oder Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten keine Lobby. Diese Petition ist ihre gemeinsame Stimme – sie fordert, gehört und von der Politik ernst genommen zu werden. Menschen, die alle legalen Wege zur Behandlung eingehalten haben, dürfen nicht aufgrund bürokratischer Hürden, eingeschränkter Arztverfügbarkeit oder fehlender Zugänge in ländlichen Regionen zurück auf den Schwarzmarkt gedrängt werden.

Hier geht es um gleichberechtigten Zugang zu medizinischer Versorgung – darum, sicherzustellen, dass jede Patientin und jeder Patient, unabhängig vom Wohnort, eine sichere und regulierte Cannabismedizin unter angemessener ärztlicher Aufsicht erhalten kann.

Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, aber wir dürfen jetzt nicht aufhören. Jede verbleibende Unterschrift zählt, um eine offizielle Anhörung im Bundestag zu sichern und die Rechte der Patientinnen und Patienten endlich angemessen zu vertreten."