Kreise
Neues Übernahmeinteresse an Außenwerbung von Ströer - Aktie zieht an
- Ströer: Investor I Squared plant Übernahmeangebot.
- Bewertung der Außenwerbesparte: 3,5 Mrd. Euro möglich.
- Aktienkurs stieg um 12% nach Übernahmegerüchten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat offenbar erneut Interesse an einer Übernahme seiner Außenwerbesparte geweckt. Eine Investorengruppe um den US-Finanzinvestor I Squared plane ein Gebot für das Kerngeschäft der Kölner aus dem MDax , wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Dabei gehe es um die klassische und die elektronische Außenwerbung. Bei einem möglichen Zustandekommen könnte das Geschäft mit 3,5 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden, hieß es. Eine bindende Offerte könnte bereits in der kommenden Woche auf den Tisch gelegt werden. Die Aktie zog zuletzt um 12 Prozent an. Vor dem Kursanstieg lag die Börsenbewertung für den Gesamtkonzern bei rund 2,3 Milliarden Euro.
Mit dem Bericht von Bloomberg verdichten sich bereits umgehende aktuelle Gerüchte um Ströers Kerngeschäft. Im Frühjahr hatte der Konzern bereits Interessensbekundungen für sein Kerngeschäft erhalten, was auch die Aktie nach oben getrieben hatte. Die Übernahmefantasie war aber in der Zwischenzeit wieder verpufft./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 30.717 auf Ariva Indikation (10. Oktober 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +1,65 %/+70,21 % bedeutet.
warum nicht direkt mit link? (nur gut gemeint!)
Es wird nämlich ein Absinken unter 10% gemeldet und behauptet, in der letzten Stimmrechtsmitteilung hätte man schon das Absinken unter 15% gemeldet.
Eine solche Mitteilung sucht man aber vergeblich. Nicht umsonst findet man noch im GB 2024 über 15% und in den Stimmrechtsmitteilungen auf der Ströer-Webseite von diesem Jahr von ValueAct nur die Meldung von heute.
BAFIN übernehmen Sie bitte, es riecht nach Betrug seitens ValueAct.