HIGER stellt elektrische neue Reisebusse der V-Serie in Belgien vor

Bei der Veranstaltung hob Leo Zheng, stellvertretender Geschäftsführer von HIGER, die wichtigsten Werte und herausragenden Eigenschaften der neuen V-Serie von HIGER hervor. Die intelligente Kabine bietet Bedienern greifbare Vorteile. Das innovative Fahrzeugdesign bietet mehr Komfort für Fahrer und Passagiere. Unterstützt durch das umfassende Kundendienst- und Betriebsnetz von HIGER in ganz Europa, interpretiert die neue V-Serie drei Schlüsselprinzipien: Wert, Vektor und Vision.

BRÜSSEL, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. Oktober 2025 um 9:30 Uhr ging die Busworld Europe in Brüssel, Belgien, mit großem Erfolg los. Als Elite der chinesischen Bushersteller hat HIGER drei elektrische Modelle der neuen V-Serie für den europäischen Markt vorgestellt. Die Veranstaltung zog Kunden, wichtige Medien und Branchenexperten aus über 20 Ländern weltweit an. Diese Innovationen – mit Fokus auf Elektrifizierung, intelligentes Cockpit und Premium-Qualität – zeigen, wie sich die intelligente Fertigung in China verändert.

Die neue V-Serie wurde drei Jahre lang entwickelt. In dieser Zeit haben unsere Technikexperten viel Zeit in den wichtigsten Märkten verbracht, um gründliche Untersuchungen zu machen. Dank der Vorwärtsentwicklung und des vollständigen IPD-Prozesses umfasst die Serie nahtlos ein innovatives modulares 3D-Design, intelligente Domain-Control-Technologie und fortschrittliche Fertigung. Die neue V-Serie deckt den gesamten Bereich von 8 bis 14 m ab und ist für alle Stromarten geeignet. Sie bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Szenarien. Sie eignet sich für verschiedene Einsatzzwecke wie Personenbusse, Reisebusse, Reisebusse, Schulbusse, Überlandbusse und Stadtbusse.

Auf vier aufeinanderfolgenden Busworld-Ausstellungen hat sich HIGER für die Elektrifizierung von Bussen eingesetzt. Mit der Einführung des Superkondensator-Stadtbusses im Jahr 2017, der Azure-Serie von Elektrobussen im Jahr 2019, dem High-End-Elektrobus FENCER f1 im Jahr 2023 und dem Debüt der elektrischen New V-Serie im Jahr 2025 hat HIGER immer wieder die führenden Fähigkeiten Chinas in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Produktion unter Beweis gestellt. Diese Meilensteine zeigen nicht nur, wie stark China in der Branche ist, sondern auch, wie wichtig es für die Innovation und die Premiumisierung von Bussen mit neuen Energien auf der Weltbühne ist.

Die Entwicklung der Busse wird weit über die Fahrzeuge selbst hinausgehen und Durchbrüche bei Forschungs- und Entwicklungssystemen, die Zusammenarbeit in Ökosystemen und die Festlegung von Industrienormen umfassen. Mit der elektrischen New V-Serie an der Spitze ist HIGER ganz vorne dabei, wenn es darum geht, den globalen Busmarkt neu zu gestalten, die Entwicklung der intelligenten Fertigung in China voranzutreiben und innovative chinesische Busse in die Welt zu bringen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2792286/HIGER_unveils_electric_New_V_coaches_in_Belgium.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-power-auf-der-busworld-europe-higer-stellt-elektrische-neue-reisebusse-der-v-serie-in-belgien-vor-302580789.html