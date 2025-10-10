Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Arbeitslosigkeit wieder im Blickpunkt

07.10.2025 -

Seit vielen Jahren spielt das Thema Arbeitslosigkeit in der medialen Öffentlichkeit keine herausgehobene Rolle mehr. Der demographische Wandel, demzufolge in jedem Jahr mehr Menschen in den Ruhestand gehen als junge Menschen erstmals eine Arbeit aufnehmen, hat den Arbeitsmarkt wesentlich entlastet. Das war durchaus nicht immer so.

Die Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts waren trotz robuster wirtschaftlicher Entwicklung nicht zuletzt von der Geißel der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Als 1998 die Regierung unter Helmut Kohl von einer rot-grünen Regierung Schröder/Fischer abgelöst wurde, erklärte der neue Bundeskanzler, seine Amtszeit möge man an der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit messen. Weil aber die Arbeitslosenquote auf zweistelligem Niveau verharrte, gewann Kanzler Schröder die Einsicht, dass umfassende Reformen auf den Gebieten Arbeit, Renten, Steuern, Kapitalmarkt etc. notwendig seien, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Unter dem Namen „Agenda 2010“ wurden weitreichende und zugleich beispiellose Reformen ins Werk gesetzt, die in der Folge in Deutschland zu einer markanten Verbesserung der wirtschaftlichen Daten führten. Die Zahl der Arbeitslosen ging ab 2005 signifikant zurück. Die erfolgreiche „Agenda 2010“ führte gleichwohl zu einem Bruch zwischen großen Teilen der SPD und ihrem Bundeskanzler, so dass dieser bei einer vorzeitigen Neuwahl im September 2005 abgewählt wurde. Es war dann die bei den Wählern und Wählerinnen stets beliebte neue Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die wirtschaftlichen Früchte der Schröder´schen Reformen erntete. Im Ganzen hatte sich gezeigt, dass CDU/CSU unter Helmut Kohl und Angela Merkel wenig Reformdrang besaßen und die SPD sich der „Agenda 2010“ in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften überwiegend verweigerte.