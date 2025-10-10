Oracle-Aktie: Warum jetzt der ideale Zeitpunkt zum Kaufen ist!

Die Oracle-Aktie steht laut Citi-Analyst Tyler Radke derzeit zu einem günstigen Kurs und bietet großes Aufwärtspotenzial. Radke hat sein Kursziel für die Aktie von 395 US-Dollar auf 415 US-Dollar angehoben, was ein Potenzial von fast 40 Prozent impliziert. Gleichzeitig bekräftigte der Analyst seine Kaufempfehlung für das Unternehmen.

In den vergangenen Wochen erlebte die Oracle-Aktie jedoch Turbulenzen, da Anleger Bedenken über die Stabilität des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) äußerten. Dennoch bleibt Radke optimistisch.

"Nach einem historischen ersten Quartal haben die Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Qualität des Auftragsbestands, der Rentabilität und einer potenziellen KI-Blase [...] nachgegeben", erklärte Radke. Er sieht den Rückgang als eine Kaufgelegenheit.

"Wir sehen eine wachsende Zahl von Kunden, die das Wachstum von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) vorantreiben."

Radke betonte, dass die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur im Cloud-Geschäft von Oracle den Aktienkurs weiter nach oben treiben könnte. Er geht davon aus, dass das Management von Oracle mehr Klarheit über Investitionsausgaben, Finanzierungsbedarf und langfristige Rentabilität im Zusammenhang mit KI-Projekten schaffen wird.

Ein weiterer Katalysator für die Aktie könnte die starke Auftragslage im Bereich Oracle Cloud Infrastructure sein. Radke hebt hervor, dass dieses Geschäft weiterhin einen "signifikanten Aufschwung" erlebt, was auf die wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur durch führende KI-Kunden zurückzuführen ist. Die Bedenken bezüglich des "Recovery Point Objectives", also der Menge an Datenverlust, die ein Kunde tolerieren kann, bezeichnete Radke als "übertrieben".

Der Analyst erwartet zudem "erhebliches Potenzial für Aufwärtskorrekturen" bei Oracles Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028. Dieser Anstieg könnte den Druck auf die operativen Margen von Oracle ausgleichen und das Gewinnwachstum des Unternehmens ankurbeln.

Auch das Analystenhaus Baird hält viel von der Oracle-Aktie. Oracle sei einer der großen Gewinner des KI-Booms.

Ein weiterer möglicher Katalysator für die Oracle-Aktie könnte die bevorstehende Veranstaltung "AI World" des Unternehmens sein, die nächste Woche in Las Vegas stattfinden wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 257,5EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.





