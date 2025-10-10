Sechs neue 'Gigafactories' für KI in EU geplant
- EU plant sechs neue KI-Gigafactories in Europa.
- Deutschland bleibt bei Bewerbungen erfolglos.
- Über 500 Millionen Euro für KI-Infrastruktur investiert.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU plant den Bau von sechs weiteren großen KI-Fabriken in Europa. Bewerbungen aus Deutschland blieben hier allerdings erfolglos. In Tschechien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und den Niederlanden sollen nun sogenannte KI-"Gigafactories" entstehen, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie sollen demnach Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Industrie direkten Zugang zu KI-optimierten Supercomputern bieten.
Dafür investieren die Mitgliedsstaaten zusammen mit der EU laut Mitteilung über mehr als 500 Millionen Euro. Die EU möchte beim Thema KI aufholen und sich von technischen Abhängigkeiten befreien. Die USA gelten als Marktführer bei der Technologie und auch China hat eine Vorreiterrolle.
Kein weiterer deutscher Standort trotz Bewerbungen
Aus Deutschland hatten die Deutsche Telekom , der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Interesse angemeldet, aber keinen Erfolg bei der Bewerbung gehabt. Den Zuschlag für eine KI-Fabrik gab es hingegen im vergangenen Jahr für das KI-Projekt "HammerHai" in Stuttgart. Insgesamt hat die EU bisher 19 Standorte für KI-Fabriken ausgewählt./tre/DP/mis
