Sechs neue 'Gigafactories' für KI in EU geplant

Kein weiterer deutscher Standort trotz Bewerbungen



Aus Deutschland hatten die Deutsche Telekom , der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Interesse angemeldet, aber keinen Erfolg bei der Bewerbung gehabt. Den Zuschlag für eine KI-Fabrik gab es hingegen im vergangenen Jahr für das KI-Projekt "HammerHai" in Stuttgart. Insgesamt hat die EU bisher 19 Standorte für KI-Fabriken ausgewählt./tre/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 29,80 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +22,96 %/+34,96 % bedeutet.