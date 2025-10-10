    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aufwärtsdrang erlahmt etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt stabil bei 24.618 Punkten, Rekordhoch verpasst.
    • Marktstratege: Deutschland profitiert von 500 Mrd. Euro.
    • Ströer-Aktien steigen, Energiekontor verliert stark.
    Aktien Frankfurt - Aufwärtsdrang erlahmt etwas
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    (Berichtigt werden die beiden Marktberichte 11:45 Uhr und 14:29 Uhr. Der Dax-Rekord liegt bei 24.771 Punkten.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag hat es am Freitag für den Dax nicht mehr für eine weitere Höchstmarke gereicht. Am frühen Nachmittag lag der deutsche Aktienindex nahezu unbewegt zum Vortagesschluss bei 24.618 Punkten.

    Bei 24.771 Zählern hatte der Dax am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Die runde Marke von 25.000 Zählern liegt in unmittelbarer Reichweite. Seit Jahresbeginn ist das Börsenbarometer um fast ein Viertel gestiegen.

    "Deutschland bleibt unser Favorit", schrieb Marktstratege Alastair Pinder von der Investmentbank HSBC. Grund sei das 500 Milliarden Euro schwere Investitionsprogramm des Bundes. Das entspreche 12 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Allerdings könnten Anleger nun verstärkt von Dax-Schwergewichten auf die mittelgroßen Börsentitel im MDax ausweichen.

    Der MDax gab am Freitag um 0,7 Prozent auf 30.707 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

    Kursgewinne nahmen Investoren in der Rüstungsbranche mit, Hensoldt verloren 4 Prozent und Renk 3,6 Prozent. Rheinmetall fielen um 1,1 Prozent. Sie konnten nicht von der Aussicht auf einen Großauftrag profitieren. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Flugabwehrgeräte vom Typ Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen.

    Bei den Nebenwerten stiegen die Aktien des Werbevermarkter Ströer um 5,5 Prozent. Der Infrastruktur-Investor I Squared sei interessiert an der Sparte Außenwerbung von Ströer, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und Berufung auf informierte Personen.

    Die Papiere von Energiekontor brachen um fast ein Fünftel ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt.

    Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag verloren 1,6 Prozent, belastet von einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS.

    BASF verkauft die Lacksparte an den US-Finanzinvestor Carlyle . Für die Sparte wird ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt. Der BASF-Kurs stieg um 0,8 Prozent./bek/mis

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 43,24 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,01 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.246,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +4,19 %/+33,58 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
