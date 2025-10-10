Ottobock: Erfolgreicher Börsengang in Frankfurt begeistert Anleger
Ottobock feiert den erfolgreichen Börsengang in Frankfurt mit einem Live-Konzert und plant Investitionen in bahnbrechende Technologien.
- Ottobock hat am 9. Oktober 2025 erfolgreich an der Frankfurter Börse einen Börsengang durchgeführt, mit einem ersten Kurs von 72,00 EUR pro Aktie.
- Der Erlös aus dem Börsengang, der etwa 100 Millionen EUR beträgt, soll in innovative Zukunftstechnologien investiert werden.
- Rund 200 Mitarbeitende und AnwenderInnen feierten den Börsengang mit einem Live-Konzert von Sam Ryder auf dem Vorplatz der Frankfurter Börse.
- Die Marktkapitalisierung von Ottobock beläuft sich auf rund 4,2 Milliarden Euro basierend auf einem Angebotspreis von 66,00 EUR.
- Ottobock ist ein globaler MedTech-Champion mit über 100 Jahren Erfahrung in der Prothetik und Neuro-Orthetik und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk.
- Das Unternehmen plant, mit dem zusätzlichen Kapital die Mensch-Maschine-Schnittstelle weiterzuentwickeln und sein globales Versorgungsnetzwerk auszubauen.
Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,90EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
-0,36 %
+1,16 %
