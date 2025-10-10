    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLennar Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Lennar Registered (A)

    Lennar Registered (A) Aktie startet durch - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die Lennar Registered (A) Aktie, bisher, um +3,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lennar Registered (A) Aktie.

    Lennar Corporation ist ein führendes US-amerikanisches Bauunternehmen, das sich auf Wohnimmobilien spezialisiert hat. Es bietet Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen sowie Hypotheken- und Versicherungsdienstleistungen an. Als einer der größten Wohnungsbauer in den USA konkurriert Lennar mit D.R. Horton, PulteGroup und Toll Brothers. Das Unternehmen hebt sich durch innovative Baupraktiken und nachhaltige Lösungen ab.

    Lennar Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Die Lennar Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 105,98 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,86 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,94  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lennar Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +3,59 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lennar Registered (A) Aktie damit um -6,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,30 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Lennar Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,68 %
    1 Monat -13,17 %
    3 Monate +3,59 %
    1 Jahr -38,19 %

    Informationen zur Lennar Registered (A) Aktie

    Es gibt 228 Mio. Lennar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,22 Mrd.EUR wert.

    Lennar Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lennar Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lennar Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lennar Registered (A)

    +0,02 %
    -6,68 %
    -13,61 %
    +2,16 %
    -37,94 %
    +28,00 %
    +42,63 %
    +130,15 %
    +366,46 %
    ISIN:US5260571048WKN:851022



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
