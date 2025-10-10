    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 21

    45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

    München (ots) - "Was kostet uns der Aufschwung, Herr Klingbeil?"

    Mit gelockerter Schuldenbremse und dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen will
    die schwarz-rote Koalition Infrastruktur sanieren, Wachstum erzeugen und den
    Investitionsstau in Kommunen auflösen. Lars Klingbeil muss als Finanzminister
    die Rekordschulden mitverantworten und gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln. Er
    versucht deshalb den Spagat zwischen Investitionen und Haushaltsdisziplin. Kommt
    das Geld tatsächlich bei den richtigen Projekten an oder droht es in Bürokratie
    und Fehlplanung zu versickern? Was bringt die Reform beim Bürgergeld? Und wie
    lässt sich die Transformation in Deutschland gestalten, ohne den
    gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden?

    Die Gäste:

    Lars Klingbeil (Bundesminister der Finanzen, SPD)

    Monika Schnitzer (Vorsitzende Sachverständigenrat zur Begutachtung der
    gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)

    Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)

