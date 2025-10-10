45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

München (ots) - "Was kostet uns der Aufschwung, Herr Klingbeil?"



Mit gelockerter Schuldenbremse und dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen will

die schwarz-rote Koalition Infrastruktur sanieren, Wachstum erzeugen und den

Investitionsstau in Kommunen auflösen. Lars Klingbeil muss als Finanzminister

die Rekordschulden mitverantworten und gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln. Er

versucht deshalb den Spagat zwischen Investitionen und Haushaltsdisziplin. Kommt

das Geld tatsächlich bei den richtigen Projekten an oder droht es in Bürokratie

und Fehlplanung zu versickern? Was bringt die Reform beim Bürgergeld? Und wie

lässt sich die Transformation in Deutschland gestalten, ohne den

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden?



Die Gäste:





Lars Klingbeil (Bundesminister der Finanzen, SPD)



Monika Schnitzer (Vorsitzende Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)



Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)



