ZTE beschleunigt weltweite Expansion

ZTE präsentierte verschiedene stilvolle Produkte, die seine Strategien verkörpern, unter anderem die nubia Neo 3-Serie, nubia Air, die internationale Premiere des „emotionalen Begleiters" AI Pet Mochi und FWA- und MBB-Lösungen der nächsten Generation, mit denen das Unternehmen weltweit nachhaltige Wachstumsmotoren aufbauen will.

MAILAND, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 6. Oktober hat die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, ihre Zwei-Säulen-Strategie für die globale Expansion vorgestellt: 2C-Transformation mit strategischem Fokus auf Gaming-Smartphones für Jugendmärkte und Weiterentwicklung eines nutzerorientierten, ganzheitlichen KI-Ökosystems auf dem ZTE Devices User Congress in Mailand unter dem Motto „Unlock Thrills, Define Style" als Teil eines Unterforums des ZTE Global Summit & User Congress.

„Unsere Mission ist es, die Technologiemarke zu sein, die den Lebensstil junger Menschen am besten begreift. Dazu bieten wir vielfältige Produkte an, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Identität zum Ausdruck bringen", erklärte Ni Fei, Senior Vice President von ZTE und Präsident von ZTE Mobile Devices. „Das nachhaltige Wachstum von ZTE mit einem Umsatzanstieg von über 30 % im ersten Halbjahr 2025 im Smartphone-Bereich und einem bemerkenswerten Wachstum von über 300 % bei der nubia Neo-Serie bestätigt, dass unsere auf Gaming ausgerichtete Strategie weltweit Anklang findet."

Weltweiter jugendorientierter Durchbruch mit strategischem Fokus auf Gaming-Smartphones

ZTE integriert seine 2C-Transformation tief in den Lebensstil junger Menschen und konzentriert sich dabei strategisch auf Gaming, insbesondere mit seinen innovativen Gaming-Smartphones der nubia Neo-Serie. Gleichzeitig baut das Unternehmen sein Gaming-Ökosystem aus und schafft durch Partnerschaften im Bereich Gaming-IP, Kooperationen mit E-Sport-Teams und den KI-basierten virtuellen Begleiter Demi eine lebendige Gaming-Kultur.

Die nubia Neo 3-Serie wurde zum offiziellen Co-Branded-Gaming-Smartphone für Garena Free Fire ernannt. Nach den erfolgreichen Vorgängermodellen mit beliebten Charakteren wie Kelly, Hayato und Moco feiert die neue nubia Neo 3 GT 5G Limited Edition einen weiteren Kultcharakter: Kapella. Die Sonderedition vermittelt die charmante Persönlichkeit von Kapella durch leistungsstarke Funktionen und eine tiefe Integration in das Spiel. Außerdem wird Demi präsentiert, eine revolutionäre virtuelle KI-Begleiterin, die als intelligente Navigatorin fungiert und umfassende Spielanleitungen bereitstellt. Sie verfügt über eine einzigartige Demi-Mouthpiece-Funktion, um die Kommunikation im Spiel zu ermöglichen. Ihre auffällige weiße Farbgebung vermittelt die Ästhetik einer kybernetischen Kriegerin.