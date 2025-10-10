    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Gewinne - Starke Wochenbilanz für Nasdaq 100

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen zeigen leichte Gewinne vor Handelsbeginn.
    • Dow Jones +0,1% auf 46.419 Punkte, Nasdaq minimal höher.
    • Qualcomm und Levi Strauss enttäuschen, Elastic erholt sich.
    Aktien New York Ausblick - Leichte Gewinne - Starke Wochenbilanz für Nasdaq 100
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen winken nach der jüngsten Konsolidierung auf hohem Niveau am Freitag leichte Gewinne. Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent fester auf 46.419 Punkte. Nach vier Verlusttagen in Folge zeichnet sich ein Wochenminus von 0,7 Prozent ab. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG minimal höher bei 25.106 Punkten, was nach einem wechselhaften Verlauf einem Wochengewinn von 1,3 Prozent entspräche.

    Kursrückgänge sollten weiterhin als Kaufgelegenheit gesehen werden, sagte mit Aktienstratege Michael Brown von Pepperstone Group ein Marktoptimist. Er führte ein robustes Wirtschaftswachstum, steigende Unternehmensgewinne sowie die lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed ins Feld. Eine weitere Leitzinssenkung der Währungshüter um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober gilt an den Märkten als gesetzt. Einige Teilnehmer halten sogar eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.400,00€
    Basispreis
    32,62
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.516,00€
    Basispreis
    34,27
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es gibt aber weiter auch kritische Stimmen. Der Technologiesektor, der die Erholung im marktbreiten S&P 500 von den April-Tiefs nach dem US-Zollschock anführt, sei inzwischen unkomfortabel hoch bewertet, betonte Wolf von Rotberg, Aktienstratege bei der Bank J Safra Sarasin. "Auch wenn die KI-Euphorie in letzter Zeit ungebrochen ist, würden wir davor warnen, nach einer so starken Rally und bei diesen Bewertungen dem Markt hinterherzulaufen."

    Die Aktien von Qualcomm gerieten am Freitag mit einem vorbörslichen Minus von zuletzt noch 1,5 Prozent etwas unter Druck. Die chinesische Marktaufsichtsbehörde leitete eine Untersuchung der Übernahme des israelischen Branchenkollegen Autotalks durch den Halbleiterkonzern ein. Qualcomm hatte die Transaktion im Juni bekanntgegeben. Laut ihrer Mitteilung wird die Behörde prüfen, ob die Übernahme gegen das chinesische Anti-Monopolgesetz verstößt.

    Der Jeanshersteller Levi Strauss konnte die Anleger nicht überzeugen. Da das angehobene Gewinnziel immer noch unter den Erwartungen liegt, büßten die Aktien 7,9 Prozent ein. Analysten zufolge enttäuschte besonders, dass das Ergebniswachstum auch wegen der US-Zölle hinter dem Umsatzanstieg zurückbleibt.

    Dagegen dürften sich die Anteile von Elastic mit einem Kurssprung von gut 13 Prozent deutlich von der jüngsten Schwächephase erholen. Das Softwareunternehmen erhöhte seinen Umsatzausblick erneut und kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar an./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qualcomm Aktie

    Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 140,9 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qualcomm Aktie um -0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qualcomm bezifferte sich zuletzt auf 153,22 Mrd..

    Qualcomm zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Leichte Gewinne - Starke Wochenbilanz für Nasdaq 100 Den US-Börsen winken nach der jüngsten Konsolidierung auf hohem Niveau am Freitag leichte Gewinne. Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent fester auf 46.419 Punkte. Nach vier …